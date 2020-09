Tra Olbia e Figari con Nicchiarelli e Andrea Pinna

Dal 12 al 20 settembre si terrà la quarta edizione dell'Olbia Film Network, l’evento professionale di cinema dedicato ai cortometraggi ed agli esordi cinematografici che si svolge nel capoluogo sardo dal 2017. Creato con lo scopo principale di presentare e promuovere l’arte cinematografica contemporanea regionale, nazionale ed internazionale e di favorirne la produzione e lo sviluppo, oggi l’evento grazie anche al costante lavoro del direttore artistico Matteo Pianezzi, e di tutto il giovane staff, è riuscito a ritagliarsi un ruolo di primo piano nel panorama nazionale ed europeo, divenendo un festival di riferimento tra i più importanti del settore. Competizione ufficiale della manifestazione è il Figari Film Fest, festival internazionale del cortometraggio che quest’anno festeggia la decima edizione.

Il 12 settembre si parte con una speciale serata anteprima, animata dall'incontro con la star dei social Andrea Pinna (Le perle di Pinna) che in quell'occasione presenterà il suo nuovo libro “I panni degli altri”.

Dal 13 settembre prenderà poi il via il Festival vero e proprio che vedrà la mattina le attività professionali del mercato e la sera le proiezioni alla presenza di pubblico e ospiti.Ogni mattina, fino al 17 settembre centinaia di professionisti accreditati dell’intera filiera cinematografica daranno vita al fitto programma dell'International Film Market organizzato anche grazie al supporto della Fondazione Sardegna Film Commission. Sarà un'edizione ibrida che vedrà lo svolgimento dei lavori sia in presenza sia in remoto mediante video conferenze. Già confermata la presenza istituzionale del Sottosegretario con delega al Cinema e Audiovisivo Anna Laura Orrico e di Iole Giannatasio della DG Cinema e Audiovisivo per un panel sui fondi nazionali destinati alla cinematografia.Numerosi gli appuntamenti dedicati ai giovani produttori, che vedranno la partecipazione di Rai Cinema, Cattleya, Sky, Vivo Film, Kimera e tantissime altre realtà, fra le più importanti del panorama cinematografico nazionale, rappresentate anche dalle associazioni di categoria AGICI e CNA Cinema e Audiovisivo.

Da ricordare anche gli incontri dedicati alla realizzazione e produzione dei film di animazione, il panel sui fondi per cortometraggi legati alle Film Commission nazionali e la tavola rotonda sulle opportunità di finanziamento e co-finanziamento europeo a cui parteciperanno Europa Creativa e EAVE.

Una speciale masterclass sarà dedicata al film Miss Marx di Susanna Nicchiarelli, prodotto da Vivo Film, fresco di presentazione al Lido di Venezia e studiato come case history legato alla co-produzione europea.Progetti particolarmente importanti del mercato saranno Corto Sardegna e Atelier Euro.Med.

Il primo vedrà la possibilità per cinque registi, di aggiudicarsi un premio in servizi pari a 10.000€ per realizzare un cortometraggio in Sardegna. A giudicare i lavori saranno chiamati i due sceneggiatori isolani, di fama nazionale Gianni Tetti ed Antonio Manca, che saranno affiancati nella scelta dal regista Paolo Zucca, reduce del successo ottenuto lo scorso anno con il film “L'uomo che comprò la luna”. Atelier Euro.Med è invece un laboratorio residenziale dedicato al documentario che, dopo la tappa in Basilicata al Metaponto Film Network, approda ad Olbia e vedrà i registi dei quattro progetti in sviluppo, lavorare sulle proprie storie, seguiti dai tutor Francesca Mazzoleni e Nicola Ragone.

Dal 13 sera, e per quattro serate, a farla da protagonista sarà invece il Figari Film Fest con i suoi 40 cortometraggi in gara proiettati alle ore 21,00 in Via Dante ad Olbia alla presenza del pubblico e di una ricca giuria che annovera nomi internazionali tra i quali, Yves Piat regista francesce candidato all'Oscar lo scorso anno con il film “Nafta football club”, Leonor Teles regista portoghese nominata per il Best Short agli European Film Award 2019 e Sandhya Suri regista indiana che con i sui film ha vinto il Sundance Film Festival oltre al prestigioso Festival di Toronto ed è stata nominata per i BAFTA Award in Inghilterra nel 2019.

Di primo piano anche i nomi italiani facenti parte della giuria di qualità. I registi Carlo Sironi e Pippo Mezzapesa affiancati dall'attore Jacopo Cullin, saranno chiamati a valutare i film stranieri, mentre Stella Pecollo, attrice, performer e scrittrice, insieme con la giornalista Sonia Serafini e l'attrice Francesca Cavallin, valuteranno i film della categoria “scarpette rosse” tutta a tematica femminile, ed in chiusura l'illustratrice Chiara Sgatti e il fumettista isolano Bepi Vigna avranno il compito di decretare il miglior corto della categoria Animazione.

Il Festival proseguirà con le serate dedicate alle Opere Prime e Seconde nazionali dell’ultimo anno, presentate al pubblico alla presenza di autori e cast artistico.Il 17 settembresi inizia con il potente esordio di Carlo Sironi “Sole”, presentatodel regista e del giovane interprete Claudio Segaluscio, mentre il 18 settembre sarà la volta del film “Abbi fede” opera seconda di Giorgio Pasotti.

Protagonista della serata del 19 settembre sarà invece Giorgio Tirabassi con la sua opera prima Il grande salto, film uscito in streaming nel mese di giugno, mentre il sardo Mario Piredda e il suo primo lungometraggio L’Agnello, già presentato con un ottimo riscontro alla Festa del cinema di Roma, chiuderanno la manifestazione con la proiezione serale del 20 settembreaccompagnata dai protagonisti Nora Stassi e Luciano Curreli.Come ogni anno si avrà inoltre l’assegnazione dei premi speciali.

Il Premio Comunicazione “Cinema e Parole 2020” andrà all’ attrice Michela Giraud, che con la sua verve irriverente e cinica si è fatta strada nella comicità fino ad arrivare alla conduzione di CCN, Comedy Central News, su Comedy Central, il canale di comicità di Sky, mentre il Premio Beatrice Bracco per gli attori rivelazione dell’anno, verrà consegnato alla giovanissima protagonista della serie cult “SKAM Italia” Beatrice Bruschi.Una importante novità è rappresentata dalla piattaforma di streaming e industry, di produzione completamente sarda, Pramamovie, che consentirà di seguire l'intero Festival online e che ospiterà dei contenuti esclusivi visibili solo in questa modalità, come la sezione “Diamanti grezzi” e la sezione “Junior” che concorreranno per aggiudicarsi rispettivamente l’“Audience Award 2020” e il “Junior Award 2020”.Unico nel suo genere il Festival, oltre a valorizzare la cinematografia nazionale e internazionale, mira allo sviluppo dell’attività filmica dell’isola e alla valorizzazione della Sardegna sotto ogni suo profilo: ambientale, storico, culturale e di costume, con le piazze, i piccoli borghi e le splendide spiagge, che fanno da cornice all’evento.

A tal proposito l'assessore del Comune di Olbia Sabrina Serra ha dichiarato “Anche quest’anno sosteniamo con convinzione le iniziative collegate all’industria cinematografica. Nel pieno rispetto delle norme Covid la nostra città ospiterà l’Olbia Film Network, occasione di incontro per gli operatori del settore e rassegna di eventi cinematografici aperta a tutti. È una iniziativa giovane ma dinamica e in forte crescita che ancora una volta attirerà su Olbia l’attenzione e l’interesse del mondo del cinema e costituirà una opportunità cul- turale per l’intera comunità”.

“Il cinema non può fermarsi - commenta Matteo Pianezzi – Olbia sta diventando il punto di riferimento per tutti i giovani autori e produttori italiani under 40. Un grande ufficio a cielo aperto in uno dei posti più belli del mondo, un luogo dove incontrarsi per costruire il futuro del cinema. Considero molto importanti gli sfor- zi fatti per organizzare un festival in presenza, soprattutto in un momento così particolare. Un segnale forte per tutta l'industria. Dopo mesi di lockdown e paura, mi auguro che le persone abbiano fame di cinema, che abbiano la voglia di sedersi nel buio di una sala e potersi cibare di arte e cultura. La magia della sala e del- la condivisione ci è mancata troppo quest’anno. Abbiamo un parterre di ospiti eccezionale e sono certo sarà una grande edizione”.