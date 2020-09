Ciak per El Nido con Blu Yoshimi

Al via a Roma le riprese del film, opera prima di Mattia Temponi. Il film è una coproduzione italo-argentina, prodotto da Alba Produzioni per l'Italia, 3C Films Group e Productora MG per l'Argentina, in collaborazione con il Mibact, Lazio International e il sostegno del programma Ibermedia. Si tratta di un horror psicologico, una riflessione sulla contemporaneità e sull'alienazione dei rapporti umani. Interpretato daè un racconto a più livelli, ricco di colpi di scena, climax e tensioni. Dentro El Nido, un rifugio moderno e accogliente, si incontrano due sconosciuti: Sara (Yoshimi), una ragazza problematica e di buona famiglia, e Ivan (Caceres), un uomo all'apparenza anonimo e innocuo, ma che nasconde un passato oscuro. Sono al sicuro e protetti dal mondo esterno, ma la ragazza è stata infettata e si sta lentamente trasformando in un mostro. Ivan decide che proverà a curare Sara: inizia così la loro discesa in una spirale di manipolazione e inganni. Le riprese dureranno cinque settimane, quasi totalmente negli studi Videa di Roma.