Sandra Milo premiata al Nations Award

Si è conclusa al Teatro Antico di Taormina la XIV edizione del Nations Award - Premio Cinematografico delle Nazioni, il riconoscimento ideato negli anni '70 da Gian Luigi Rondi. Ora EvenTao di Michel Curatolo, presidente del Nations Award, e il direttore artistico Tiziana Rocca hanno fatto rinascere l'evento in collaborazione con il Parco archeologico Naxos Taormina sotto l'alto patrocinio della Presidenza del Parlamento Europeo.

Tre i premi alla carriera: per la regia, Abel Ferrara, uno dei registi più importanti della scena indipendente americana, premiato dal vicepresidente della Regione Sicilia Gaetano Armao; per la recitazione, Jean Sorel, attore francese dal fascino unico che è diventato nel corso degli anni un’icona anche del cinema italiano. Sulle note di Amarcord della giovane orchestra sicula diretta dal maestro Raimondo Capizzi, è salita sul palco anche Sandra Milo, premiata dal Sindaco della città di Taormina, Mario Bolognari, per il contributo incredibile che ha dato al cinema italiano. Accolta sul palco del Teatro Antico da una standing ovation, Sandra ha ricordato Fellini e non ha nascosto l’emozione di essere tornata a Taormina dopo così tanti anni di assenza.

Sul palcoscenico anche Gloria Guida, premiata come Donna simbolo del Cinema Italiano; Fabio Troiano, premiato per la sua carriera di attore di successo nel mondo del cinema, della TV e del teatro; Anna Safroncik, per rappresentare l’Ucraina in Italia, attraverso la sua carriera di attrice cinematografica e televisiva; la madrina Francesca Valtorta, premiata per il suo lavoro nel cinema e nella televisione italiana. Premio menzione speciale per Giulio Base, attore e regista.

Anche la kermesse di quest’anno, che ha subito un leggero ritardo a causa delle restrizioni per contenere il diffondersi del Covid-19, è stata caratterizzata da un tema importante: la salvaguardia e la tutela dell’ambiente. È stato consegnato, infatti, il Nations Award Thinking Green – premio che conta sul supporto istituzionale della senatrice Urania Papatheu, membro della commissione ambiente al Senato della Repubblica – a Daniela Ferolla, conduttrice del programma di Raiuno Linea Verde Life, premiata per il suo ruolo da ambasciatrice del patrimonio eco-ambientale dalla direttrice del festival di Montecarlo Simona Gobbi, e a Giuseppe Capocchin, Presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti, premiato da Eleonora Pedron.

Ampio spazio anche alla musica. Due gli artisti che hanno calcato il palco del Teatro di Taormina per esibirsi e per ritirare il Nations Artistic Award: il soprano turco di fama internazionale Gonca Dogan e il giovane pianista e compositore Alessandro Martire, che a soli 28 anni si è già esibito nei più prestigiosi teatri di tutto il mondo.