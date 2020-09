Startup innovative per il MIA

Regione Lazio, Unioncamere Lazio e Camera di Commercio di Roma, nell’ambito della Convenzione siglata per la partecipazione congiunta ad alcune manifestazioni fieristiche, promuovono la partecipazione di imprese e startup innovative al MIA - Mercato Internazionale Audiovisivo. L’edizione del 2020, a causa della pandemia, verrà realizzata in forma ibrida, con eventi on site e appuntamenti online, attraverso il MIA-DIGITAL, piattaforma dedicata alla compravendita dei diritti e agli incontri di business.

L’iniziativa rappresenta anche per l’edizione 2020 una straordinaria opportunità di incontro e interscambio per produttori e distributori di contenuti high-end e per i top player dell’industria audiovisiva nazionale e internazionale, e un hub dove nascono accordi per i film e le serie televisive transnazionali e dove instaurare e rafforzare le relazioni di business tra i leader del mercato globale.

Regione Lazio, Unioncamere Lazio e Camera di Commercio di Roma, selezionano Imprese e Startup del Lazio innovative che operano nel campo dell’audiovisivo, che presentino soluzioni all’avanguardia nei seguenti ambiti: lo sviluppo, la produzione, la post-produzione e la distribuzione di opere audiovisive; la sostenibilità ambientale; il diritto d’autore, la trasparenza e la pirateria.

Le imprese ammesse, in regola con le condizioni di ammissibilità previste dalla call, saranno presentate in una sezione dedicata del MIA-DIGITAL. Inoltre, al fine di stimolare le attività di B2B con gli operatori del settore, nazionali e internazionali, il MIA offre alle imprese ammesse un Daily Pass gratuito per l’accesso al mercato.

Alle realtà del Lazio che parteciperanno al MIA – Market sarà fornito un Ingresso Full alla location fisica della durata di una giornata, finalizzato a favorire incontri one-to-one con le aziende partecipanti. Le prime otto imprese classificate nella graduatoria verranno ospitate all’interno dello stand degli organizzatori allestito presso Palazzo Barberini. La graduatoria sarà stilata a insindacabile giudizio di un Comitato tecnico composto dagli organizzatori sulla base dei seguenti criteri: contenuto innovativo del prodotto o servizio readiness della soluzione proposta rispetto al mercato di riferimento; curriculum del soggetto; referenze da parte di operatori del settore/clienti.

Le medesime otto imprese avranno l’opportunità di presentarsi nel corso del “Lazio MIA International Challenge” ad un panel di professionisti del settore e potenziali buyer. Sarà comunque predisposta una graduatoria delle domande ammesse alla quale si attingerà qualora si dovessero registrare delle rinunce.

Le aziende interessate a partecipare dovranno effettuare la registrazione entro e non oltre il 30 settembre p.v. al seguente link

Per informazioni rivolgersi a:

Per la Regione Lazio a Lazio Innova S.p.A. – Internazionalizzazione, Cluster & Studi: e-mail: internazionalizzazione@lazioinnova.it tel. 06.6051.60

Camera di Commercio di Roma – Area III Promozione e Sviluppo – Servizio Filiere produttive e Fiere: e-mail: attivita.promozionali@rm.camcom.it tel. 06.52082571 – 2049

Unioncamere Lazio – Area Promozione: e-mail: areapromozione@unioncamerelazio.it tel. 06.699.40153.