"Dentro la macchina dei sogni": aperte le iscrizioni

Sono aperte le iscrizioni, con scadenza per il 16 ottobre, alla seconda edizione di “Dentro la macchina dei sogni – L’industria e i mestieri del cinema”, rassegna cinematografica “itinerante” che coinvolge gli studenti degli istituti scolastici di diverse città italiane, con l’intento di scoprire ed approfondire i mestieri e le professioni di tutti coloro che operano “dietro la macchina da presa” e che rappresentano il cuore dell’industria cinematografica. Un progetto che cerca in primo luogo di avvicinare i giovani al mondo del lavoro e orientarsi verso nuovi percorsi di formazione.

L’iniziativa, totalmente gratuita, è ideata da ANICA ed è realizzata nell’ambito del Piano Nazionale Cinema per la Scuola promosso da MiBACT e MI all’interno del bando “Buone Pratiche, Rassegne, Festival” 2019, con la partnership di Sardegna Film Commission, e la collaborazione di Campania Film Commission e Women in Film Television & Media Italia. Il progetto è rivolto al corpo docente e agli studenti di tutte le scuole secondarie di secondo grado, non specificamente di indirizzo audiovisivo, delle città metropolitane di Brindisi, Cagliari, Reggio Calabria e Salerno.L’obiettivo della rassegna è quello far conoscere l’industria cinematografica, il suo sistema organizzativo e le sue potenzialità occupazionali.

Per informazioni ed aggiornamenti relativi all’iscrizione e alle scadenze, si invita a consultate il sito http://bit.ly/ANICADentroLaMacchinaDeiSogni