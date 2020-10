La Calabria in un corto di Muccino

"Se gli americani guardano all'Italia in questo momento di pandemia? Per fortuna non sono in America in questo momento, quindi non so come sia il clima lì, ma non credo che gli americani guardino all'Italia come esempio: sono molto concentrati su loro stessi. E non credo che in questo momento di pandemia sia diverso". Ad affermarlo sul red carpet della Festa del Cinema di Roma è Gabriele Muccino, ospite della kermesse per presentare il cortometraggio Calabria, terra mia, interpretato da Raoul Bova e Rocio Morales e che racconta le bellezze della regione. Una serata alla quale avrebbe dovuto prendere parte anche la presidente della regione Jole Santelli, scomparsa poco meno di una settimana fa. "La Calabria è una terra incredibilmente affascinante, imprevedibile - dice Muccino - Nelle intenzioni di Jole c'era quella di farla conoscere, perché è sempre stata una regione che è come sono i calabresi: chiusa e riservata. Le leggi del mercato e della conoscenza vogliono invece che tutto questo sia raccontato". Il regista spiega poi come ha approcciato il film. "Il mio è un racconto emotivo, un racconto puro - conclude - una storia d'amore che sfrutta la Calabria come sfondo e come percorso di un'avventura d'amore".

La proiezione del film, prodotto da Viola film per la Regione Calabria, è stata seguita da un dibattito, moderato dalla presidente della Fondazione Cinema per Roma, Laura Delli Colli, con il regista, i protagonisti, il producer, Alessandro Passadore, e il presidente facente funzioni della Regione Calabria, Nino Spirlì.

La storia è quella del viaggio di un uomo (Bova) che accompagna per la prima volta la sua compagna spagnola (Munoz Morales) alla scoperta della sua terra d'origine.