Puglia: un esercente sfida il decreto

"All'ingresso ho affisso un cartello con la scritta 'Io resto aperto': tenere il cinema aperto è una forma di disobbedienza civile per protesta contro questa chiusura che non ha senso perché il cinema resta tra i luoghi più sicuri e controllati". E' la sfida che Antonio Mosticchio, titolare del cinema Multiplex Sala Fasano di Taviano, in Salento, lancia alle nuove disposizioni anti-Covid del più recente Dpcm, che torna a chiudere cinema e teatri. "Sto aspettando una risposta dal mio avvocato e soprattutto che mi dimostri concretamente che sto sbagliando - dice Mosticchio all'Ansa - altrimenti io questo pomeriggio alle 17:30 aprirò regolarmente con il primo spettacolo".

"Io dal lockdown di primavera ho avuto un danno di oltre 60mila euro - prosegue - ora con questa nuovo stop rischio davvero di chiudere. Mi sono arrivate voci secondo le quali la Questura manderà addirittura la Digos per chiudermi. Io sarà aperto - ribadisce - mi dovranno chiudere loro".

Intanto la Cgil Puglia annuncia l'adesione alla protesta nazionale dei lavoratori del settore organizzata per il 30 ottobre, nelle città capoluogo e in altre località. Si prevede che "una delegazione unitaria incontrerà il prefetto o altra istituzione (dopo aver fatto opportuna richiesta di incontro) consegnando un documento unitario".

"Tutto il settore dello spettacolo - sottolinea la Cgil Puglia in una nota - è stato colpito dai provvedimenti per arginare l'epidemia da Covid-19 che devono trovare il giusto equilibrio tra la sicurezza per lavoratori e pubblico e una spinta più decisa ed innovativa verso il rilancio delle attività. Purtroppo dopo il blocco iniziale, la ripartenza non ha prospettive di rientro a breve verso la normalità, stante i limiti sulla presenza del pubblico e la paura generata dalla situazione negativa. Tutto il comparto quindi è in grandissima sofferenza e troppi lavoratori non hanno ancora ricevuto gli ammortizzatori o le indennità e sono ancor oggi senza tutele garantite, nonostante le promesse. I dati sulla crescita del contagio, il fatto che per lunghi mesi, non si potrà tornare alla normalità, richiedono di individuare con certezza sostegni per i lavoratori e per le imprese per un periodo lungo a partire da un piano di rilancio utilizzando anche le risorse del Recovery Fund. I lavoratori del settore manifesteranno il 30 ottobre con presidio tra le 10 e le 13 a livello regionale, nelle città capoluogo o in altre città scelte unitariamente, rispettando le disposizioni che regolano queste iniziative. Nel luogo del concentramento con presidio, si volantinerà per informare sulle motivazioni dell'iniziativa".