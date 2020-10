Bollywood sotto la Mole

Una megaproduzione indiana senza precedenti sta girando in questi giorni in Italia, a Torino e dintorni, Radhe shyam, una sorta di Romeo e Giulietta bollywoodiana. Questa storia d’amore ambientata in Piemonte è firmata da Radha Krishna, e ha come protagonisti le star indiane Prabhas (il suo ultimo film Bahubaali 2 è stato il film con il più alto incasso al botteghino della storia del cinema indiano) e Pooja Hegde, una delle attrici più seguite nel mercato indiano e internazionale. Entrambi gli attori hanno un seguito di svariati milioni di follower sui propri social, e hanno già postato immagini e saluti dalle location torinesi ai propri fan.

Nella foto l'attore protagonista Prabhas festeggia il suo 41° compleanno davanti a Palazzo Carignano. Il film racconta una storia d’amore ambientata negli anni '70, ed è il primo grande film indiano interamente girato in Italia, e in particolare in Piemonte (le pochissime scene ambientate a Londra, sono comunque girate a Torino). Tra le tantissime location che hanno ospitato le riprese, per le quali la Film Commission Torino Piemonte ha fornito un supporto fondamentale nell’attività di preparazione come in quelle di shooting: il Parco del Valentino, Piazza Castello, l’Accademia delle Scienze, Palazzo Civico a Piazza Palazzo di Città, Palazzo Carignano, Palazzo Madama, Museo Nazionale del Risorgimento Italiano, Galleria Subalpina, Ristorante Al Cambio. Numerose scene sono state realizzate anche in Piemonte: a partire dalla Reggia di Venaria per passare a Pian del Frais di Chiomonte, continuando poi alla Stazione Ferroviaria di Ceres grazie a GTT, al Museo Ferroviario Piemontese grazie al Comune di Savigliano.

Il film sarà distribuito in tutto il mondo nel 2021, in oltre 5mila copie, ed è prodotto dall'indiano Pramod Uppalapati (UV Creations) con la produzione esecutiva di Ivano Fucci per ODU Movies srl che, grazie alla preziosa collaborazione con l’Azienda Sanitaria Locale Città di Torino, ha potuto organizzare in sicurezza l’arrivo in Italia del cast e della troupe e le successive riprese.