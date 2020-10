One More Jump di Emanuele Gerosa, il film che racconta la sfida due giovani nel voler superare tutti i loro ostacoli, continua la sua corsa vincendo il Prix Europa come Miglior Documentario per la TV 2020. Dopo la presentazione alla 17° Festa del Cinema di Roma, il film non ha smesso di avanzare, proseguendo la sua strada attraverso la carriera festivaliera in numerosi festival italiani e internazionali