Cinecibo 'in tour'

Cinecibo è protagonista alla 21° edizione del Festival del Cinema Europeo di Lecce che si sta svolgendo online dal 31 ottobre e si concluderà il 7 novembre 2020.

Cinecibo è il festival del cinema gastronomico che si propone di valorizzare la corretta alimentazione e il cinema di qualità. Tra i progetti satellite di questo Festival vi è ‘Cinecibo in tour’ che, durante lo svolgimento dei festival del cinema partner, premia registi, sceneggiatori, produttori e altre personalità di prestigio del mondo cinematografico, che si sono distinti nella valorizzazione dell’arte culinaria, della territorialità e della tipicità enogastronomica locale e nazionale Cinecibo in Tour - ha dichiarato Donato Ciociola, patron di Cinecibo Festival - é un viaggio nei più importanti festival del cinema italiani ed europei. Tra le tappe di questo itinerario - prosegue Ciociola - non poteva mancare quella di Lecce per l'assegnazione dei premi a pellicole in concorso che hanno valorizzato il cibo e i territori di provenienza dei prodotti enogastronomici.

L’iniziativa è realizzata in partnership con Inteli Comunicazione e Terra Orti.