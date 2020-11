Gigi Proietti: l'addio

E' passato dal Campidoglio il corteo funebre in onore di Gigi Proietti, il grande mattatore scomparso lunedì a 80 anni. Ricoperto di rose rosse, il feretro è stato accolto in piazza del Campidoglio da tutte le forze di polizia della città e da Marcello De Vito, presidente dell'assemblea capitolina in rappresentanza della sindaca Virginia Raggi, che ha comunicato di essere positiva al Covid.

Dopo un giro intorno alla statua di Marco Aurelio e il saluto militare, scortato dagli agenti, il carro che accompagna l'attore è poi ripartito salutato da un appaluso diretto verso la prossima tappa del suo ultimo viaggio attraverso Roma, il "suo" Globe Theatre a Villa Borghese. A seguirlo, l'auto con a bordo la moglie Sagitta Alter e le figlie Carlotta e Susanna. La cerimonia funebre si celebrerà nella Chiesa degli artisti di Piazza del Popolo.

Il corteo funebre è seguito e trasmesso in diretta su Rai1.

Anche la Fondazione Musica per Roma omaggia proietti in modo speciale, proiettando sulla cupola della Sala Sinopoli una sua significativa immagine. Le braccia spalancate che salutano il suo pubblico, lo sguardo sorridente e luminoso in una delle sue repliche di Cavalli di Battaglia in Auditorium Parco della Musica.

Un lungo, lunghissimo, commosso applauso di 5 minuti ha salutato l'ultima entrata in scena di Proietti al "suo" Globe Theatre, il teatro elisabettiano che ha creato e guidato per 17 anni nel cuore di Villa Borghese e che ora porterà il suo nome. Ad accoglierlo, nella seconda tappa del corteo, tante maestranze, cittadini, amici e colleghi, dai suoi "allievi" Flavio Insinna ed Enrico Brignano, Massimo Wertmuller, Paola Tiziani Cruciani, Marisa Laurito, Walter Veltroni, tutti fortemente commossi, dai palchetti di legno del teatro.

E' notizia di oggi anche la presentazione di una risoluzione per l'istituzione di una borsa di studio a suo nome da parte di Vittoria Casa Presidente Commissione Cultura Scienza e Istruzione alla Camera. “La risoluzione propone il sostegno ad azioni e attività dedicate alla memoria di Proietti: dai riconoscimenti a studenti meritevoli, alla denominazione di aule e sale destinate all’attività teatrale. È essenziale che i giovani, proprio nell’incontro con la recitazione, possano diventare coscienti delle proprie potenzialità e superare difficoltà e insicurezze".

Omaggio anche dai trasporti pubblici. "Insieme a tutti i dipendenti di Atac abbiamo voluto rendere un piccolo omaggio a uno degli artisti più amati d'Italia: sui nostri bus la foto che lo ritrae sorridente e proteso verso il suo pubblico - dice su Facebook l'assessore alla Città in movimento di Roma Capitale Pietro Calabrese - oggi è ogni romana e romano a ringraziarlo, e celebrarlo, per sempre - aggiunge - Ci stringiamo al dolore della famiglia. Ciao Gigi, ci mancherai. Tutta Roma ti abbraccia".