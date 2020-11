In libreria “Il mestiere di casting director”

La figura del casting director si sta affermando con sempre maggior forza come una delle figure chiave nell’ambito della creazione artistica di un film; il casting director non solo è colui che compone in maniera armonica il cast, ma è soprattutto colui che sa individuare e suggerire l’interprete che darà maggior pregnanza e magnetismo a un personaggio, colui che spesso individua e fa emergere nuovi talenti sconosciuti che saranno le star di domani.In libreria dal 9 novembre Il mestiere di casting director Lilia Hartmann Trapani, edito da Lupetti, che approfondisce tutti gli aspetti della professione e ne svela segreti e trucchi del mestiere Non mancano, poi, preziosi consigli pratici per gli attori.

Il libro verrà presentato in collaborazione con l’Intergruppo Parlamentare “ Cinema e Arti dello spettacolo “, lunedì 9 novembre alle ore 12.00 presso la sala stampa della Camera dei Deputati, da Laura Muccino (Presidente della Unione Italiana Casting Directors), Cristina Priarone (direttore generale di Roma Lazio Film Commission e presidente della Italian Film Commissions), l’on Nicola Acunzo ( presidente Intergruppo Cinema e Arti dello spettacolo ), in presenza dell’autrice Lilia Trapani.

Sara’ possibile seguire l’incontro in diretta sulla web tv della Camera dei Deputati e sulla pagina FB “Giornata Mondiale del Cinema Italiano”.