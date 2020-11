I progetti Circe e Sparc

CIRCE “Common Initiatives to pRomote CinEma across Italy-Albania-Montenegro” intende rilanciare il sistema produttivo di Albania, Montenegro, Molise e Puglia, investendo nelle industrie culturali e creative come risorse strategiche per stimolare la crescita economica dei territori coinvolti. Il progetto è finanziato dal Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro nell’ambito dell’Asse Prioritario 2 (“Gestione intelligente del patrimonio naturale e culturale per la valorizzazione del turismo transfrontaliero sostenibile e per l’attrattività dei territori”).

La Fondazione Apulia Film Commission è capofila del progetto CIRCE, che coinvolge, in qualità di partner il Centro nazionale di Cinematografia dell’Albania, il Film Centre of Montenegro e la Regione Molise. Inoltre, sono partner associati il Ministero della Cultura dell’Albania, il Ministero della Cultura del Montenegro e il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali – Direzione Generale Cinema (MIBACT).

L’obiettivo principale è quello di migliorare le condizioni per la crescita delle industrie culturali e creative del settore audiovisivo per favorire la valorizzazione del patrimonio culturale, attuando iniziative transfrontaliere in grado di stabilire una connessione importante tra regioni partecipanti e attori chiave nella realizzazione di nuove produzioni creative.

La Fondazione Apulia Film Commission ha prodotto una web serie antologica di 9 cortometraggi nell’ambito del progetto di cooperazione transfrontaliera CIRCE, finanziato dal Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014/2020). I corti, diretti da 9 giovani registi under-35, attraverso il tema del viaggio promuovono il ricchissimo patrimonio naturale, paesaggistico, culturale, artistico e architettonico di Albania, Montenegro, Molise e Puglia.

Durata del progetto / Duration of the project: 01.04.2018 – 31.12.2020 (24 mesi - 24 months)

Budget totale: € 831.540,00

Finanziamento IPA: € 706.809,00 (Co-finanziamento UE / EU Co-financing

Sito web del Programma: https://www.italy-albania-montenegro.eu/

Sito web del Progetto: https://circe.italy-albania-montenegro.eu/

Pagina Facebook del Progetto: https://www.facebook.com/CIRCEproject/

Informazioni: Cristina Piscitelli - Project Manager cristina.piscitelli@apuliafilmcommission.it

SPARC “Creativity Hubs for Sustainable DeveloPment through the VAloRization of Cultural Heritage Assets” intende sviluppare un ecosistema di infrastrutture per valorizzare il patrimonio naturale e culturale, facilitare lo sviluppo del turismo sostenibile attraverso lo sviluppo di collaborazioni e sinergie tra settore turismo, industrie creative culturali e PMI locali, promuovendo la crescita e l’innovazione. La Regione Puglia – Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio è partner del progetto insieme al Comune di Patrasso (Lead Partner), la Regione della Grecia occidentale, la Camera di Achaia ed il Consorzio Teatro Pubblico Pugliese.

L’obiettivo principale del progetto è quello di valorizzare in modo sostenibile il patrimonio culturale e naturale italogreco, aumentando il livello di attrattività dei territori coinvolti in una prospettiva di turismo sostenibile attraverso il trasferimento di know-how, l’accesso a nuove opportunità di networking, lo sviluppo di collegamenti col sistema dell’innovazione e la realizzazione di business plan per la creazione di start up.

Apulia Film Commission ha prodotto 19 cortometraggi nell’ambito dei progetti di cooperazione transfrontaliera CIRCE (Interreg IPA CBC Italy-Albania-Montenegro) e CIAK (Interreg V-A Grecia–Italia). L’attività “Memoria” di CIAK ha invece coinvolto giovani registi pugliesi e greci che hanno realizzato 10 cortometraggi di fiction sulla storia comune tra Grecia e Italia, al fine di valorizzare il territorio pugliese e quello delle regioni dell'Epiro, della Grecia Occidentale e delle Isole Ionie.

Durata del progetto: 30.05.2018 – 31.12.2020 (31 mesi)

Budget totale: € 2.416.335,00

Finanziamento FESR / ERDF funding: € 2.053.884,75 (Co-finanziamento UE)

Sito web del Programma: https://greece-italy.eu/

Sito web del Progetto: https://greece-italy.eu/rlb-funded-projects/sparc/

Facebook del Progetto: https://www.facebook.com/INTERREGSPARC/

Informazioni: dipartimento.turismocultura@regione.puglia.it