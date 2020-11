Cortinametraggio News in attesa del festival

"Cortinametraggio News” è la nuova iniziativa di Cortinametraggio, festival ideato e diretto da Maddalena Mayneri per tenere compagnia al pubblico a casa in attesa della XVI edizione del Festival, che si terrà dal 15 al 21 marzo.

Una serie di live mensili virtuali in contemporanea sulla Pagina Facebook del Festival e su Canale Europa.tv che ha già trasmesso con successo la XV edizione di Cortinametraggio, primo festival ad andare online in Italia durante il lockdown causato dalla pandemia in corso.

Cortinametraggio rinnova il proprio gemellaggio non solo con Roberto Salvini, direttore di Canale Europa.tv, piattaforma televisiva online, che dal 2016 è partner di Cortinametraggio, ma anche con Nicola Timpone, direttore delle Giornate Del Cinema Lucano - Premio Internazionale Basilicata, gemellato dallo scorso anno con Cortinametraggio a testimoniare un importante messaggio di sinergia e network, soprattutto in questo difficile periodo.

Il nuovo appuntamento è martedì 10 novembre alle 18.30.

Ospiti della puntata saranno Jenny De Nucci, testimonial dell’edizione 2021 del festival che appare nella locandina ideata e realizzata da Henry Secchiaroli, Alessandro Parrello, che ha curato la parte VR nell’edizione 2019 di Cortinametraggio e che ha da poco presentato il suo corto ad Alice nella Città Nikola Tesla - The Man from the Future per parlare di virtual reality come nuova frontiera e linguaggio del cortometraggio, e Teresa Razzauti, casting director di fama internazionale, per parlare della situazione attuale dei casting, grazie alla sua esperienza.Ricordiamo che la scadenza per le iscrizioni attraverso la piattaforma Filmfreeway è fissata al 5 febbraio 2021.

Da segnalare che il ricavato delle quote di iscrizione al festival, quest’anno andrà devoluto interamente a una associazione di beneficenza cortinese.