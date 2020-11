MED Meetings il 12 novembre

“Un nuovo stare insieme" è il tema della 26° edizione del Medfilm Festival che intende unire i paesi dell'area Euro-Mediterranea e generare spazi di dialogo creativo e produttivo per un progetto comune, culturale e industriale. In tal senso il MedFilm festival ha creato un ambito specifico, focalizzato esclusivamente sull’internazionalizzazione e sull’interazione tra i comparti industriali dell’audiovisivo italiani e mediterranei: i MED Meetings. Giunti quest'anno alla IV edizione, promossi dal MiBACT e dalla Regione Lazio, i MEDMeetings sono un’occasione per riflettere sulle opportunità commerciali di film di produzione euro-mediterranea e un’opportunità di approfondimento tecnico sui nuovi Bandi MIBACT legati all’emergenza COVID-19, sullo stato dell’arte del Fondo di sviluppo tra l’Italia e la Tunisia, e sul Nuovo Bando "Lazio Cinema International".

Il 12 novembre nell’ambito dei MedMeetings sarà possibile incontrare online, a partire dalle ore 12:45, un referente della Regione Lazio al fine di avere informazioni sul "Lazio Cinema International" la cui finestra si è aperta il 10 novembre. Tra i relatori il vicedirettore della Rappresentanza in Italia della Commissione europea Vito Borrelli, Maria Giuseppina Troccoli dirigente e capo ufficio della Direzione generale cinema e Audiovisivo e Marta Leonori, vicepresidente della Commissione Cultura-Consiglio Regionale del Lazio. Parleranno inoltre Azza Chaabouni, responsabile per il MedFest dei MedFilm Works in Progress e MedFilm Talent, che illustrerà i due nuovi progetti, Vincenzo Vita, presidente dell’Aamod, Carlotta Cerquetti per Women in Film Tv & Media Italia e Stefania Casini per Doc.it. Porteranno la loro testimonianza anche alcuni produttori e registi che hanno partecipato al bando per il Fondo di sviluppo tra l’Italia e la Tunisia, al fine di illustrare il loro percorso produttivo. I MedMeetings saranno fruibili online sui social. Per seguire il webinar e avere la possibilità di interagire, occorre registrarsi scrivendo a: media@medfilmfestival.org