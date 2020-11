Bosco, dall'Argentina alla Lunigiana

Un piccolo paese toscano di 13 abitanti ai confini della Lunigiana, nel cuore della Toscana, è al centro di Bosco di Alicia Cano Menoni, in programma nella sesta giornata del 61° Festival dei Popoli, venerdì 20 novembre, visibile su Più Compagnia, sala virtuale del cinema La Compagnia di Firenze in collaborazione con Mymovies.it.

Nel documentario, presentato Concorso italiano, la regista uruguayana intraprende un viaggio in Italia per scoprire le proprie origini, partendo dai ricordi di suo nonno, che non ha mai visto il proprio luogo di nascita nel cuore della Toscana ai confini con la Liguria (Bosco di Rossano, 13 abitati, in provincia di Massa Carrara) ma ne può descrivere ogni angolo basandosi sulle memorie e gli aneddoti tramandati da generazioni. Qui gli abitanti vagano tra i castagni lungo sentieri solcati migliaia di volte, badano alle pecore, parlano ai cari estinti, sembrano esistere in una stasi che diviene silenziosa resistenza contro una natura che inesorabilmente si sta riprendendo la propria terra.

"Dall’altra parte dell’oceano – ha spiegato la regista – mio nonno a 102 anni dedica le sue mattine ad abitare quella stessa terra che non ha mai calpestato ma che conosce come il palmo della sua mano, attraverso storie ereditate dai suoi avi che hanno costruito un paesaggio mentale fiabesco. La cornice di quella favola ha riempito le domeniche della mia infanzia".