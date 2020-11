L'anfora di Clio contro il cyber bullismo

L’Opera Movie Show L’Anfora di Clio è online sulla piattaforma MyMovies del Torino Film Festival, che lo trasmette in anteprima nazionale nel programma Fuori Concorso Documentari. Dopo il TFF sarà messa a disposizione delle scuole.

Girata all’interno di OGR Tech di Torino subito dopo il lockdown, a luglio 2020, rappresenta una nuova sfida per la linea dedicata all’Opera del Progetto Diderot della Fondazione CRT prodotta con la Fondazione Accademia Perosi. Il format dell’opera show, realizzato per la prima volta in Italia con la regia del torinese Mario Acampa, si trasforma in Opera Movie.

L’Anfora di Clio chiude la trilogia ambientata sul Monte Elicona. I capitoli precedenti, La Vestale di Elicona (2017) e La Maschera di Erato (2018), hanno visto la partecipazione di oltre 22.000 studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado di Piemonte e Valle d’Aosta.

"Fondazione CRT promuove questo progetto per avvicinare i giovani al mondo della lirica, attraverso il rimando a tematiche e linguaggi delle generazioni Z e Alpha, le vere native digitali - afferma Massimo Lapucci, segretario generale della Fondazione CRT e direttore generale delle OGR -. Un format replicabile, che valorizza i talenti e le professionalità del territorio e trova il proprio set naturale nelle OGR Tech di Torino, hub di contemporaneità proiettato sul futuro".

Il regista ha indagato il tema del cyber bullismo e delle fake news calandolo in un allestimento d’avanguardia e utilizzando un linguaggio comprensibile per i ragazzi. "Ho voluto raccontare i rapporti umani ai tempi dei social - commenta Mario Acampa - le tematiche legate alla tecnologia sono trattate evitando qualunque demonizzazione, ma anzi spostando l’attenzione sulla consapevolezza degli utenti, soprattutto pensando all’importanza che internet riveste nella vita dei più giovani e di tutti noi".

Fulcro della vicenda rimane però l’opera lirica, seppur declinata in una veste totalmente nuova e per certi versi futuristica attraverso la tecnologia di un ultramoderno vaso di Pandora che trasporta i protagonisti nel mondo del web. Le arie d’opera presenti nel film sono state registrate dai giovani dell’Orchestra Talenti Musicali della Fondazione CRT diretti dal Maestro Marco Alibrando. La direzione artistica e la formazione didattica dell’OTM è affidata all’Accademia Perosi, scuola di eccellenza nazionale operante nell’ambito dell’altissima formazione musicale riconosciuta dal MiBACT.

La vicenda ruota attorno all’incontro tra Thalia, vestale degli dèi interpretata dall’attrice Mirjam Schiavello, e il corriere di AmaZeus interpretato da Matteo Sala. Insieme conosceranno Clio, la cyber-musa interpretata da Benedetta Mazza e le quattro divinità dell’arte interpretate dagli artisti lirici Claudia Sasso, Valentina Iannone (soprano), Alfonso Michele Ciulla (baritono), Francesco Fortes (tenore). Le arie d’opera, eseguite dall’Orchestra Talenti Musicali della Fondazione CRT, sono tratte da alcune delle più note opere come Carmen di Bizet, Don Pasquale di Donizetti o I Vespri Siciliani di Giuseppe Verdi. L'Anfora di Clio è una produzione Fondazione Accademia Perosi con Fondazione CRT, realizzata nell'ambito del Progetto Diderot di Fondazione CRT.