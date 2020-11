Torino Short Film Market: il bilancio e le prospettive

500 accreditati (di cui metà stranieri), 64 Paesi rappresentati, 800 appuntamenti con una media di audience di 60 persone e circa 800 corti nella Video Library di 93 Paesi diversi di cui 200 opere prime, sono i numeri del Torino Short Film Market, alla sua V edizione appena conclusa, e che ha naturalmente visto anche un podio.

Toki di Marina Tsukadaha vinto il premio EXPERIENCE SARDEGNA a cura della Fondazione Sardegna Film Commission. Si tratta di € 5.000 al miglior progetto della sezione Oltrecorto. Il premio consiste in un viaggio esplorativo attraverso l’isola per tre membri del gruppo del progetto che saranno accompagnati da un location manager del territorio. Una straordinaria opportunità per scoprire una delle terre più affascinanti, misteriose e film-friendly d’Europa.

The Scarf di Andrea Iannetta ha vinto il premio IDM Short Comedy Award a cura dell’IDM Alto Adige per Short Comedies. Per la prima volta IDM Alto Adige ha assegnato il premio IDM Short Comedy Award al miglior pitch della categoria Short Comedies. Il premio di € 3.000 coprirà i costi di uno scouting del territorio altoatesino per due membri del team, al fine di identificare potenziali partner creativi e luoghi per il loro progetto. Dal 2021 IDM Film Funds & Commission creerà una nuova linea di finanziamento specifica per cortometraggi e serie di cortometraggi.

WiFi Riders di Roxy Rezvany, fra i film della video library, ha vinto il premio Radiator sales che consiste in 1 ora di consulenza strategica per un festival cinematografico per il regista / produttore del film.

“Le nuove modalità di fruizione non solo non hanno affossato il Torino Short Film Market, ma lo hanno rafforzato, come i numeri di questa edizione dimostrano. Per questo è allo studio un futuro ibrido per il TSFM: in presenza e on line. L’interesse dei principali attori del settore verso il nostro evento, l’affetto di chi ha voluto esserci a tutti i costi, sono la ricompensa più grande per questo straordinario evento” ha commentato Jacopo Chessa, fondatore del TSFM.