Denise Tantucci, Miglior Attrice al Sydney Science-FF per ‘Buio’

Il Buio – film di Emanuela Rossi – ha svelato una Stella, ruolo per cui Denise Tantucci ha vinto il premio Miglior Attrice al Sydney Science-Fiction Festival, uno dei più importanti nel mondo dedicati alla fantascienza.

Il distopico Buio - premio Speciale per la Sceneggiatura ai Nastri d’Argento 2019 - unico film italiano presente in gara in Australia - indipendente, low budget - concorreva con coproduzioni internazionali.