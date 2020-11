Semina il vento su #iorestoinSALA

Sabato 5 dicembre alle 20.30, Semina il vento di Danilo Caputo sarà disponibile nelle sale aderenti al circuito #iorestoinSALA. Introducono il film, in diretta streaming, il regista, Francesco Sottile (comitato esecutivo Slow Food Italia), Luigi Abiusi (critico cinematografico Il manifesto); modera Marco Lombardi (autore e conduttore Gambero Rosso Channel, docente universitario e critico). L’evento è inserito nella programmazione di Terra Madre Salone del Gusto 2020.

Il film racconta la storia di ribellione e rinascita, ambientata tra alberi d’olivo e scenari industriali del Tarantino, di una giovane donna che lotta per salvare la sua terra dai parassiti, naturali e sociali. Nica è una studentessa di agronomia, poco più che ventenne. Dopo tre anni d’assenza torna a casa, in un paesino vicino Taranto, e lì trova un padre sommerso dai debiti, una terra inquinata, gli ulivi devastati da un parassita. Tutti sembrano essersi arresi davanti alla vastità del disastro ecologico e suo padre aspetta solo di poter abbattere l’uliveto di famiglia per pura speculazione economica. Nica, forte di uno spirito battagliero ereditato dall’amata nonna, lotta con tutte le sue forze per salvare quegli alberi secolari.

Il film esplora il conflitto tra due modi di pensare e sentire la natura, quello di Nica, ereditato dalla nonna, e quello di Demetrio, figlio di un progresso industriale che ha disatteso le sue promesse. Interpreti della vicenda sono gli attori Yile Yara Vianello (la giovane protagonista di Corpo celeste di Alice Rohrwacher), Caterina Valente, Espedito Chionnae Feliciana Sibilano.

Spiega il regista tarantino Danilo Caputo, che ha ambientato la sua storia ai piedi dell’Ilva: "A dieci chilometri da casa mia c’è il più grande polo siderurgico d’Europa, una fabbrica che inquina da 60 anni e della quale però non riusciamo a fare a meno. Perché il vero problema è l’inquinamento mentale… questa strana patologia moderna per cui chi è disposto ad avvelenare la propria terra, è disposto ad avvelenare se stesso".

Il film è una produzione Jba Production e Okta Film con Rai Cinema in coproduzione con Graal Films, e con il contributo di Regione Puglia e il sostegno di Apulia Film Commission, con il sostegno del Fondo bilaterale per le coproduzioni cinematografiche italo-francesi del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MiBACT) e del Centre national de la cinématographie (CNC), con il contributo del MiBACT - Direzione Generale Cinema per la produzione di opere di giovani autori, con il sostegno di Eurimages e del Greek Film Centre. È distribuito da I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection.