Arriva su MioCinema l’ultimo documentario di Andrea Segre Molecole, realizzato nella Venezia chiusa per il coronavirus, che ha inaugurato nella serata di Pre-apertura la 77esima Mostra di Venezia.

Lo presenta il regista al pubblico di MioCinema in un evento speciale il 16 dicembre alle 20.30, insieme a lui Alberto Barbera, direttore della Mostra. MioCinema propone al pubblico anche una retrospettiva su Andrea Segre: autore che da oltre dieci anni con il suo lavoro presta particolare attenzione a temi come quello delle migrazioni, delle minoranze, delle identità culturali e della dignità umana.

I film di Andrea Segre rappresentano dei viaggi alla ricerca di storie, al tempo stesso realistiche e metaforiche, che accendono una luce su esistenze spesso dimenticate o lasciate a vivere nell’ombra. Ha diretto tre lungometraggi, tutti presentati alla Mostra di Venezia: Io sono Li (candidato a 4 David di Donatello, vincitore di decine di premi internazionali, tra cui il Premio Lux del Parlamento Europeo, e distribuito in oltre 45 paesi), La prima neve (sezione Orizzonti di Venezia e Gran Prix del Festival di Annecy) e L'ordine delle cose (candidatura Miglior soggetto Nastri d’Argento 2018). Ha realizzato numerosi documentari, tra cui Come un uomo sulla Terra (candidato miglior documentario al David di Donatello 2009), Il sangue verde (premio CinemaDoc alle Giornate degli Autori 2010), Mare chiuso (Globo d'oro miglior documentario), Indebito (evento di apertura al Festival di Locarno 2013), I sogni del Lago salato (Candidato Miglior Documentario Nastri d’Argento 2015), Il pianeta in mare (Seleziona Ufficiale - fuori concorso Mostra di Venezia).

Prodotto da ZaLab Film con Rai Cinema in associazione con Vulcano e Istituto Luce Cinecittà in collaborazione con Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni, Molecole è distribuito da ZaLab in collaborazione con Lucky Red.