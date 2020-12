Nuvole in viaggio con Alessandro Preziosi

Nuvole in viaggio – tra cinema e cinematografi continua e nasce Pillole di nuvole in viaggio! Una puntata ogni due settimane per incontrare i diversi esercenti provenienti da tutti Italia, parlando di argomenti diversi, con ospiti, video e dibattiti. Primo appuntamento delle pillole giovedì 17 dicembre alle ore 18.30, in replica poi domenica 20 dicembre alle ore 14.30 con il titolo Terremoto emotivo.

Dopo il successo del primo evento dell’8 novembre, nato in occasione della Giornata Europea dei Cinema d’Essai, le sale partecipanti hanno deciso di portare avanti il progetto e farlo diventare un appuntamento fisso. Un’iniziativa online in diretta su Facebook, dalla pagina Il cinema è di chi lo guarda, ma condiviso sulle pagine di tutti i cinema aderenti o di chi vorrà sostenere l’iniziativa. La volontà è quella di mantenere vivi i rapporti tra i cinema e il loro pubblico, nonostante le porte siano al momento ancora chiuse. Fisicamente lontani, ma sempre uniti attraverso il cinema e la sua magia.

Tre i cinema che apriranno le danze invitando gli spettatori di nuovo in sala; molto diversi tra loro, ma mossi dalla stessa passione: il Cinema Italia di Belluno, lo Spazio Alfieri di Firenze e il Cinema Farnese di Roma. Il fil rouge della prima puntata sarà il terremoto: non solo come evento sismico, ma come metafora della scossa emotiva che tutti noi stiamo vivendo. In apertura Federico Babini dallo Spazio Alfieri di Firenze presenterà la puntata e i suoi contenuti insieme a Camilla Toschi della Mediateca Toscana. Fabio Amadei del Cinema Farnese di Roma ospiterà l’attore Alessandro Preziosi per parlare insieme della suo esordio alla regia, il documentario La legge del terremoto, presentato all’ultima Festa del Cinema di Roma, una produzione Khora film con Rai Cinema in associazione con Istituto Luce-Cinecittà in collaborazione con Rai Teche e distribuito da Istituto Luce-Cinecittà.

Il film è un viaggio visivo, storico, ma soprattutto emotivo dentro ai terremoti che hanno colpito il nostro paese dal dopoguerra, filmato e raccontato mescolando immagini di repertorio a interviste e parti di finzione. Preziosi, che dà anche voce e presenza d’attore al film, è stato giovanissimo testimone del sisma in Irpinia, nel 1980. Il suo viaggio ci porta nel Belìce, poi in Friuli, ad Assisi, l’Aquila, Amatrice per raccontare storie di sismi, ma anche esperienze, umanità, ricostruzioni. Il film sarebbe dovuto uscire nelle sale italiane in un evento speciale 23-24-25 novembre, proprio in occasione del 40° anniversario del terremoto dell’Irpinia. Per volontà del regista e della distribuzione l’uscita è stata posticipata dopo la riapertura dei cinema, per ribadire la centralità delle sale cinematografiche.

Ad accompagnare questo viaggio emotivo anche l’autorevole voce del geologo Luca Salti, che dal Cinema Italia di Belluno affiancherà Manuele Sangalli e darà il suo contributo su questo importante tema.