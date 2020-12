Il pilota di serie , scritto da da Carolina Cavalli, vincitrice del Premio Solinas Experimenta Serie, andrà in onda in prima visione il 27 dicembre su Rai 3 in seconda serata e on line su Rai Play. Il film racconta in modo ironico e contemporaneo la crisi dei 25 anni, quando si ha l’impressione di essere sospesi e allo stesso tempo in ritardo su tutto, anche se non si sa per cosa