'Il delitto Mattarella' su Sky Cinema Due

Da domani 6 gennaio, a quarantuno anni dall’omicidio, in prima visione su Sky Cinema Due, distribuito da Cine1 Italia, Il delitto Mattarella, per la regia di Aurelio Grimaldi, co-prodotto da Cine 1 Italia e Arancia Cinema e in qualità d’investitore esterno dalla società Edilizia Acrobatica SpA, con il supporto della Sicilia Film Commission e Sensi Contemporanei.

“Piersanti Mattarella – sottolinea Grimaldi - è una figura ingiustamente dimenticata. A Roma e Milano non esiste nemmeno una via a lui dedicata. La discrezione della impeccabile famiglia e del fratello Presidente della Repubblica sono senza pari”.