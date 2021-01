Accordo tra Confindustria Venezia e Veneto Film Commission

Il presidente di Confindustria Venezia Vincenzo Marinese e il presidente della Fondazione Veneto Film Commission (FVFC) Luigi Bacialli hanno firmato un accordo di collaborazione. Il protocollo d’intesa faciliterà l’incontro tra la domanda delle produzioni cinematografiche e televisive e l’offerta delle aziende attive nell’area metropolitana di Venezia e nella Provincia di Rovigo. Nello specifico, le parti opereranno in sinergia nell’individuazione di location, nella fornitura di beni, ospitalità e servizi necessari alla filiera audiovisiva. La partnership favorirà, inoltre, la promozione in Italia e all’estero del territorio e del suo patrimonio culturale, storico e imprenditoriale.

Risorse di grande interesse per la realizzazione di film, fiction, advertising, shooting, spot, clip tutorial, factual, trasmissioni TV dedicate, contenuti VR, servizi, approfondimenti per i TG e per l’industria dei documentari. Tutto il mondo potrà conoscere la storia, i personaggi, i luoghi, gli eventi tipici di Venezia e di Rovigo attraverso rassegne e focus rivolti al mercato delle produzioni internazionali, che con le film commission interagiscono sistematicamente.

La Fondazione Veneto Film Commission promuoverà, inoltre, appuntamenti di formazione sul credito d'imposta (Tax Credit) e sulle nuove frontiere della pubblicità integrata, come il product placement, per avvicinare le imprese al tema degli investimenti nel settore audiovisivo. Al tempo stesso, la possibilità di dialogare con il territorio attraverso la Fondazione Veneto Film Commission rappresenterà per l’Associazione degli Industriali un elemento di supporto per le attività di sviluppo e promozione turistica. Confindustria Venezia, infine, divulgherà tra i soci la 'location guide' presente nel sito www.venetofilmcommission.com: un utile strumento di segnalazione di ambientazioni per eventuali set.