cinemAutismo: 2/4 aprile

In occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo venerdì 2 aprile, torna cinemAutismo, la rassegna cinematografica, totalmente gratuita, dedicata allo spettro autistico che si svolgerà interamente online. Dal 2 al 4 aprile, due saranno i film in programma, fruibili sulla piattaforma mymovies.it, e due gli incontri in diretta sui canali social di cinemAutismo (Facebook e Youtube).

Drought di Hannah Black e Megan Petersen, in anteprima nazionale, è un road movie che racconta il viaggio della giovane Sam per accompagnare il fratello Carl, un ragazzo con autismo di livello 1 (ex Sindrome di Asperger) appassionato di meteorologia, alla ricerca del temporale che dovrebbe mettere fine alla lunga siccità del North Carolina del 1993. La pellicola americana, vincitrice dell’Independent Spirit Award al Naples International Film Festival, sarà disponibile per 2500 spettatori fino alla mezzanotte di domenica 4 aprile.

Regarde-moi di Néjib Belkadhi, presentato nel 2019 al Festival Middle East Now di Firenze, narra la storia di Lofti, un immigrato quarantenne tunisino, che deve tornare nel paese natìo per occuparsi del figlio autistico Amir avuto da una precedente relazione. L’opera seconda di Belkadhi sarà disponibile per 1000 spettatori fino alla mezzanotte di sabato 3 aprile.

Nel pomeriggio di sabato 3 aprile, sul canale Youtube e sulla pagina Facebook di cinemAutismo sarà possibile seguire i dibattiti sui film alla presenza dei registi, di professionisti del settore e di persone all’interno dello spettro autistico. Alle ore 17.00, le registe Hannah Black e Megan Petersen si collegheranno, assieme all’attore Owen Scheid, per parlare di Drought. Con loro ci saranno Marco Stefano Bono Pulcher, autistico, in rappresentanza di Asperger Adulti Piemonte, e Bert Pichal, ortopedagogista, consulente pedagogico presso “La Casa per l’Autismo” di Candelo (BI).

Alle ore 19.00, invece, il dibattito su Regarde-moi coinvolgerà il dott. Maurizio Arduino, Responsabile del Centro Autismo e Sindrome di Asperger (Mondovì - ASL CN1) e Pasquale Cammera di ANGSA Piemonte Onlus sezione di Torino.

cinemAutismo è una rassegna curata da Marco Mastino e Ginevra Tomei e organizzata dall’Associazione Museo Nazionale del Cinema, grazie al sostegno di Angsa Piemonte Onlus sez. di Torino, Gruppo Asperger Onlus, Fondazione Teda per l’Autismo Onlus, Fondazione CRT, Città di Torino, Motore di ricerca - Comunità attiva e al supporto di DIVHI. Per vedere gratuitamente i film in streaming basterà collegarsi dal proprio computer, tablet o device all’indirizzo https://www.mymovies.it/ondemand/mymovieslive/ , accedere con il proprio account (se non lo si possiede già, la registrazione è gratuita), selezionare il film da vedere e prenotare il proprio posto virtuale.