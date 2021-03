#Giffoni50Plus, aperte le candidature per la sezione IMPACT!

500 le ragazze e i ragazzi da selezionare che saranno protagonisti assoluti del programma e dei contenuti: Giffoni IMPACT! per il 2021 avrà un format rinnovato e aperto all'ascolto. In fase di candidatura, infatti, i 500 potranno proporre i temi che saranno oggetto degli incontri egli ospiti con cui confrontarsi.

Le candidature potranno essere presentate da oggi e fino al prossimo 30 aprile. I giovani potranno incontrare rappresentanti delle istituzioni e della cultura, dello spettacolo, esponenti del mondo della scienza e scrittori, sociologi, intellettuali, CEO di aziende, ma anche persone comuni che ogni giorno si prodigano per cambiare il mondo.

Il sovvertimento dell'ordine sarà il metodo impiegato per la definizione del format. Per ciascun incontro, infatti, si dibatterà su di una o più questioni scelte e proposte dai ragazzi stessi. Saranno proprio loro ad esporre idee e proporre spunti di riflessione dal palco di Giffoni. Gli ospiti dovranno ascoltare e solo dopo intervenire, per poi dare vita ad un dibattito costruttivo e partecipato.

Secondo Jacopo Gubitosi, managing director di GiffoniOpportunity: "Giffoni IMPACT! è un progetto-manifesto per noi. La sua forza sta nel fatto che, nonostante sia nata da poco, possieda già tutto lo spirito di Giffoni: quella voglia di esprimere vicinanza sincera alle ragazze e ai ragazzi, di contribuire a farne persone libere, quel desiderio di renderli protagonisti del loro futuro".

Giffoni IMPACT! per il 2021 è aperto dai 18 ai 28 anni. Potranno partecipare 500 giovani: 200 in occasione del Festival che si terrà dal 21 al 31 luglio 2021, 100 in occasione di Giffoni Shock che si svolgerà dal 19 al 23 ottobre 2021, e 200 in occasione di Verde Giffoni che si terrà dal 9 al 13 novembre 2021. Ognuno potrà scegliere se candidarsi per uno o più periodi. Maggiori informazioni al sito www.giffonifilmfestival.it/impact.