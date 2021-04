‘Lo specchio di Lorenzo’: l’animazione per l’autismo

2 aprile, XIII Mondiale della Consapevolezza sull'Autismo, istituita nel 2007 dall'Assemblea Generale dell'ONU per richiamare l'attenzione sui diritti delle persone con sindrome dello spettro autistico e delle loro famiglie: l’animazione celebra questa data dedicata con il cortometraggio Lo specchio di Lorenzo, diretto da Angela Conigliaro - regista emergente, prima classificata al recente concorso "Animiamoci 2020" -, trasmetto in prima tv (e in streaming su RaiPlay) su Rai YoYo oggi alle 16.30.

Rai Ragazzi presenta un progetto tutto italiano, prodotto dalla società milanese beQ entertainment con il supporto della Fondazione Sardegna Film Commission e del progetto COOP autism friendly di Coop Lombardia.

Lo specchio di Lorenzo, 13 minuti, è un’opera che ha scelto il linguaggio animato, capace di efficace immediatezza e delicato impatto, non senza la consulenza scientifica di specialistici: Vera Stoppioni, neuropsichiatra, Chiara Tamburini, psicoterapeuta, e del Centro Autismo Età Evolutiva della Regione Marche.

L’animazione fa immergere nell’universo di un bambino di 7 anni, protagonista della storia, permettendo a chi guarda di sentire e vedere dal suo punto di vista. Le illustrazioni di Sarah Khoury, di intenso onirismo, scelgono il colore per far esplodere le emozioni di Lorenzo, che osserva il mondo circostante tramite il filtro prettamente personale, 'pensando per immagini'. Sono foreste rosa e levrieri spaventosi, ma anche candide volpi, i protagonisti dell’universo del bambino, per cui niente è come appare realmente, fino all’idea – anche metaforica – dello specchio dell’amica Sofia, attraverso cui lui vede se stesso, ma anche chi e cosa gli stanno intorno: lo specchio perduto diventa così la chiave per aprire la “porta” che permette di affacciarsi sull’esterno, come al mondo di “entrare” nella dimensione di Lorenzo.

Inoltre Heroes, celebre brano di David Bowie e Brian Eno, è qui interpretato da Elio de Le Storie Tese, canzone simbolica della visione di Lorenzo del fratello maggiore, dapprima suo unico filtro con il mondo esterno. Le musiche sono scritte da Rocco Tanica e Diego Maggi.

Il libro Lo specchio di Lorenzo (Il Battello a Vapore - Piemme), con le illustrazioni tratte dal corto, sarà disponibile in libreria dal 7 settembre: la storia sarà a cura di Gabriele Clima, vincitore del premio Andersen.