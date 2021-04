Veneto Writing Lab per sceneggiatori e registi

La Veneto Film Commission annuncia il primo programma di alta formazione dedicato a sceneggiatori e registi, realizzato per incentivare e sviluppare le attività locali del Veneto. Il Veneto Writing Lab nasce dall’incontro tra TorinoFilmLab, il principale workshop europeo di sviluppo di sceneggiature, la Veneto Film Commission e la Scuola di Cinema Carlo Mazzacurati. L’iniziativa è sostenuta della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo ed è realizzata in collaborazione con Fondo Audiovisivo Friuli Venezia-Giulia, IDM Film Fund & Commission e Trentino Film Commission.

Veneto Writing Lab è un programma intensivo e di alto profilo per lo sviluppo lungometraggi. Il percorso è rivolto a sceneggiatori e registi professionisti italiani e internazionali, che abbiano un progetto di film in fase di sviluppo opzionato da una casa di produzione con sede legale in Veneto, Friuli Venezia Giulia o Trentino Alto Adige. Il TorinoFlmLab selezionerà 8 progetti, su cui i partecipanti potranno scegliere se lavorare in italiano o in inglese.

Il laboratorio avrà 2 sessioni di workshop di 5 giorni ciascuno: il primo, in presenza, si svolgerà dal 24 al 29 giugno; il secondo avrà invece luogo dal 4 all’8 ottobre online o, qualora le condizioni pandemiche lo consentissero, in presenza. Nel corso dei due workshop e degli incontri online che avverranno nel corso dei mesi che li separano, i partecipanti lavoreranno seguiti da script tutors internazionali di alto livello prima alla stesura del trattamento del progetto e, successivamente, all’intera sceneggiatura.

Per ulteriori informazioni: https://venetofilmcommission.com/it/news/