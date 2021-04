Kentannos dal 9 aprile su #iorestoinSALA

Dopo l’anteprima mondiale a Visions du Réel e la partecipazione al Biografilm di Bologna, arriva dal 9 aprile anche su #iorestoinSALA Kentannos, il film documentario di Víctor Cruz che, tra Costa Rica, Giappone e Sardegna (tre dei luoghi che sembrano custodire il segreto dell’elisir di lunga vita), intreccia emozioni e sfide quotidiane di alcuni giovani centenari che, alla soglia del loro primo secolo - e talvolta anche oltre - non smettono di vivere in maniera straordinariamente normale, senza rinunciare ai propri desideri.

Ambientato in tre delle cinque “blue zone” (le aree del pianeta in cui l’aspettativa di vita è notevolmente più alta rispetto alla media), Kentannos è un film sulla passione di vivere che, con estrema tenerezza, ci ricorda che l’età è solo uno stato mentale. In Costa Rica, la figlia di Pachito teme che a 98 anni il padre non sia più in grado di andare a cavallo, e cerca di proibirglielo; in Sardegna, Adolfo chiede come regalo per i suoi 93 anni di poter coronare il suo sogno di tutta la vita: pilotare un aeroplano; sull’isola di Okinawa, Tomi, 95 anni, fa parte di una famosa pop band, e continua ad andare in tournée in tutto il Giappone.

In occasione dell’uscita del film, il 9 aprile alle ore 21 (biglietto € 7,90), il circuito #IORESTOINSALA ospiterà un incontro con il regista Víctor Cruz, il produttore Giovanni Pompili (Kino produzioni), il protagonista del film, Adolfo Melis e la scrittrice Michela Murgia.

