Il (pre) Marché si sposta da maggio a giugno

Ilha deciso di spostare le proiezioni del pre-festival dal maggio al mese successivo (21-25 giugno) in seguito ai risultati di un sondaggio rivolto a buyers e venditori a cui hanno risposto circa 700 operatori del settore. "Una larga maggioranza dell'industria, rispondendo al sondaggio, ha espresso la preferenza per un pre-festival a giugno", si legge in un comunicato. Queste proiezioni si collocano due settimane prima del Marché vero e proprio (6-15 luglio). "Il format non è cambiato - chiarisce, capo del Marché - ci saranno quattro giorni di proiezioni online su piattaforma con stand virtuali per i distributori internazionali. Solo i buyers che sono già registrati per il Marché (sia nella versione online che in presenza) avranno accesso senza costi aggiuntivi".