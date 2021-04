Giuseppe Piccioni gira con Riccardo Scamarcio

Lo storico Caffè Meletti di Ascoli Piceno, in piazza del Popolo, e tanti scorci del centro storico della città marchigiana sono lo scenario del film chesta girando nella sua città di origine. Le riprese, iniziate il 15 marzo quando le Marche entrarono in zona rossa, termineranno il 24 aprile. Protagonisti desono. Top secret la trama del film collocato tra il 1938 e il 1940 e che tratta delle prime crepe del fascismo. Il film narra una storia d’amore nel periodo degli anni Trenta in cui il regime di Benito Mussolini promulgò le leggi razziali (1938-1939) e successivamente entrò nel grande conflitto.