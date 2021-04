In libreria“’Ndo cojo cojo” di Gigi Proietti

Il 20 aprile uscirà il libro di Gigi Proietti, scomparso il 2 novembre scorso nel giorno dell’ottantesimo compleanno, ’Ndo cojo cojo- Sonetti e sberleffi fuori da ogni regola" (Rizzoli, pp 228; euro 17.50), a cura di Sagitta Alter, con le illustrazioni dell’attore e della figlia Susanna che con la sorella Carlotta firma la prefazione.

Com’è nato il libro? “Papà stava scrivendo un romanzo, "Ndo cojo cojo" - spiega la figlia Carlotta alla 'Repubblica' - Abbiamo riflettuto tanto se metterci le mani, ma poi abbiamo pensato che era giusto regalare il suo lavoro al pubblico. Così è nata questa raccolta di cose inedite che noi potevamo aver letto, poesie, ricordi, sonetti editi, riflessioni e anche i disegni. Papà aveva chiesto a mia sorella di disegnare e lei ha completato i lavori. Mi piace il titolo, perché è vero, dove si prende, si prende bene”.

E proprio le due figlie Carlotta e Susanna nell'introduzione sottolineano come si siano interrogate a lungo se pubblicare o meno il libro incompiuto del padre e come, insieme alla madre, abbiamo deciso di farlo integrandolo con sonetti e altri lavori del padre. Ne sono usciti circa ottanta sonetti scritti tra il 1997 e il 2020, insieme a una quindicina di poesie in versi liberi e alcune riflessioni scritte durante il lockdown della scorsa primavera. Per la prima volta sono raccolti in questo libro tutti, assieme ad alcuni racconti, a cui stava lavorando con gran divertimento.

Ci sono poi i disegni con cui Proietti si divertiva a fissare in pochi tratti tic, manie e piccole ossessioni del mondo intorno. E ci sono altri versi tra pubblicati e inediti, legati all'attualità politica del recente passato da Berlusconi a D'Alema alla Lega di ieri a quella di oggi, agli sbarchi ai sindaci della capitale, "ar traffico de' Roma". La maggior parte alla sua Roma, ai colleghi al teatro in generale, dal er Braccaccio al Globe.