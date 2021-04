La notte più lunga di Angiolini, Popolizio e Haber

Ambra Angiolini, Massimo Popolizio, Alessandro Haber, Mimmo Mignemi, Antonio Petrocelli, Anna Ammirati e Massimo De Francovich sono gli interpreti de La notte più lunga dell'anno, lungometraggio d’esordio di Simone Aleandri, le cui riprese sono terminate a inizio aprile. Il film, scritto da Andrea Di Consoli, Cristina Borsatti e Simone Aleandri, è una produzione Clipper Media con Rai Cinema con il sostegno della Lucana Film Commission, Regione Basilicata e Comune di Potenza.

Il film si svolge tutto in una notte: la notte più lunga dell’anno, tra il 21 e il 22 di dicembre (solstizio d’inverno) quando il sole tramonta intorno alle ore 16.30 e sorge all’indomani alle ore 7.30. Una lunga notte, nella quale si intrecciano, anche solo per sfiorarsi, storie, destini, inquietudini, drammi di una città di provincia del Sud (Potenza). Quindici ore di buio ininterrotto dunque in cui il destino umano si fa eccezionale, poiché la notte fa perdere gli ancoraggi del giorno e quattro vicende personali - all’improvviso - subiscono un’accelerazione.

Funge da snodo una pompa di benzina sulla strada statale, osservatorio privilegiato da cui guardare le storie notturne della città.