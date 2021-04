Dopo 13 anni dal debutto di Gomorra, una versione rimontata dal regista, ridotta di 10 minuti: Matteo Garrone l'ha presentata, in vista della prima tv del 16 aprile su Rai 3, e dalla distribuzione DVD e Blu-Ray. In alcuni Paesi stranieri, previste uscite al cinema. Presenti anche Procacci, Del Brocco e Di Pace, per produzione, distribuzione e messa in onda