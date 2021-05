Lucisano riapre Andromeda di Roma e Modernissimo di Napoli

Anche il cinema Andromeda di Roma e il Modernissimo di Napoli riaprono la programmazione a partire da venerdì 7 maggio: "Non vedevamo l’ora di riaprire. Di sederci al cinema, e condividere con il pubblico le emozioni che solo il grande schermo rende così uniche – dichiara Fulvio Lucisano che con la sua Lucisano Media Group gestisce alcune importanti sale cinematografiche italiane - Per questa occasione abbiamo scelto due magnifici titoli del momento: il vincitore dell'Oscare l’intramontabile Woody Allen con. Questo è un primo passo in attesa di poter estendere la riapertura a tutte le sale, anche in Calabria e Puglia appena consentito dalle norme anti-Covid".