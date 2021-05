Andaras Festival: i corti finalisti

Andaras Traveling Film Festival 2021 annuncia online i titoli dei 50 finalisti della terza edizione dell’appuntamento estivo dedicato al cinema corto di viaggio dal 20 al 25 luglio a Fluminimaggiore e Buggerru nella splendida ‘Costa delle Miniere’ in Sardegna.

A sorpresa nessuna delle opere in finale parla di pandemia. Inaspettatamente, la risposta al bando di gara di Andaras ha generato un’ondata di corti che rompono con la quotidianità obbligata, lasciano da parte la ‘nuova normalità’ e raccontano il mondo per come lo abbiamo conosciuto, pieno di colori, di voglia di respirare, di storie serie e profonde, ma anche di viaggi avventurosi e inaspettati. Solo un paio di cortometraggi, tra gli oltre 300 che hanno risposto al bando, raccontano di storie pandemiche. Altrimenti tra le opere in concorso prevalgono i temi della sostenibilità ambientale e umana, vita all’aria aperta, sport estremi, accoglienza e integrazione.

Un capitolo a parte, va poi riservato al cibo. La collaborazione con Slow Food - da cui il titolo della terza edizione Andaras - Tutti i sapori del viaggio - ha motivato la candidatura al concorso di cortometraggi sulla sostenibilità alimentare e del viaggiare lento, che si contenderanno il titolo per le categorie speciali: Narrative Short Food e Docu-ShortFood, cortometraggi di fiction e non fiction dedicati al tema food.

Altissimo il livello dei cortometraggi selezionati da Iran, Taiwan, Burkina Faso, Canada, Russia, Australia, Cile, Uruguay, Egitto, Europa, UK.

Andaras Traveling Film Festival è un evento ideato da Marco Corrias, sindaco di Fluminimaggiore, con la direzione artistica di Joe Juanne Piras e realizzato in collaborazione con il Comune di Fluminimaggiore, Fondazione di Sardegna, Fondazione Sardegna Film Commission, Associazione Andaras e il Comune di Buggerru. Organizzato dall’Associazione enti locali per le attività culturali e di spettacolo, con il patrocinio di SlowFood Italia e la partecipazione del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna, Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara, Società Umanitaria e Associazione Rimettiamo Radici.

INFO: https://www.andarasfilmfestival.com/

Link per le opere finaliste https://www.andarasfilmfestival.com/post/official-selection-2021