Nuova veste grafica per Daitona

Nuova veste grafica per Daitona. Il centro del progetto è la creazione di un nuovo logo e del sito aziendale. La scelta del logo è stata dettata dalla volontà di far emergere la firma dei tre partner che si evidenzia nella D calligrafica di Daitona. "Come se volessimo firmare a penna i nostri prodotti", così Lorenzo Giovenga, co-founder Daitona, descrive la scelta stilistica. "Il portale - afferma Valentina Signorelli co-founder - cavalca l'evoluzione digitale e mette al centro del progetto l’idea di cinema della casa di produzione. Un'idea che si basa sull’internazionalità e sul forte impatto visivo e comunicativo". Il sito racconta attraverso le immagini l’unicità di Daitona inserendosi nel panorama dell’audiovisivo come una disruptive anomaly. "Daitona è unica fin dalla sua nascita", conferma Lorenzo Lazzarini terzo co-founder. "Questa unicità si riflette già nel giorno della sua nascita: 29 febbraio 2016. Un giorno che scompare dai calendari per poi riapparire ogni 4 anni, come l’Isola che non c’è di Peter Pan. Un sogno rivoluzionario che permette di immaginare mondi e storie che non esistono: questa la nostra idea di cinema".

Questo spirito ha portato Daitona a partecipare con Happy Birthday, diretto da Lorenzo Giovenga alla 76° Mostra di Venezia. Un progetto transmediale innovativo che vanta la partecipazione di talenti come Fortunato Cerlino, Jenny De Nucci e Achille Lauro. Daitona negli anni stringe rapporti con Rai Cinema, One More Pictures, NUOVO IMAIE, Regione Campania, Associazione Luca Coscioni, Federazione Italiana Associazione Sordi e MIBACT. Tra gli altri progetti ricordiamo il lungometraggio Daitona - il film diretto da Lorenzo Giovenga, il documentario Where is Europe? di Valentina Signorelli, girato a bordo della nave Aquarius, Intolerance il primo drama-fantasy recitato in lingua dei segni diretto da Lorenzo Giovenga e Giuliano Giacomelli, distribuito da Elenfant Distribution e Rai Cinema Channel, il docu-film Storia di Ray dell’esordiente Giuseppe di Renzo. E’ già in lavorazione l’opera prima di un giovane regista, Alessandro Marzullo, che sarà girata in pellicola 16mm.

Nata come costola di Daitona, DOGODOT è un laboratorio audiovisivo a servizio di esperienze transmediali. Nonostante la giovane età, può già vantare partner pubblicitari importanti come Rai Pubblicità, Agi Factory e brand di rilievo nazionale come Nestlè, WWF e Parmalat. Durante il lockdown sviluppa sul web la prima serie girata interamente da remoto London Lockdown diretta da Valentina Signorelli. Di recentissima produzione la short-comedy Nel nome del Padel, ideata e diretta da Matteo Nicoletta e Matteo Branciamore, dedicata allo sport più in voga del momento.