'Un marziano di nome Ennio', docufilm dedicato a Flaiano

Il 14 maggio comincerà il montaggio del docufilm sullo sceneggiatore e scrittore Flaiano Un marziano di nome Ennio, diretto dal regista e compositore abruzzese Davide Cavuti. La scena finale girata a Roma, nell'Accademia Nazionale dei Lincei, ha visto protagonista Michele Placido nei panni di Vittorio De Sica.

Il lungometraggio, che uscirà in estate, è interpretato da Massimo Dapporto (Ennio Flaiano), Mariano Rigillo (Federico Fellini), Lino Guanciale (un giornalista) e poi Edoardo Siravo, Debora Caprioglio, Maria Letizia Gorga, Annalisa Favetti. Accanto a loro ci sono i contributi di autorevoli personaggi del mondo del cinema e della cultura tra cui Enrico Vanzina, Giuliano Montaldo, Paola Gassman, Masolino D'Amico, Giuseppe Rosato.

"È un onore aver affidato la scena finale a Placido - dice Cavuti -, un artista e un uomo che ha creduto in me, sia suo compositore e musicista e ora come autore e regista. Flaiano è protagonista del film in prima persona e raccontato dagli altri personaggi quando è assente. Nomi prestigiosi del tempo, tra i quali De Sica e Peppino Amato, produttore de La dolce vita, raccontano Flaiano attraverso aneddoti sulla sua carriera e vita. Attraverso le sue parole ho cercato di restituire la sua anima e la sua personalità", sottolinea Cavuti.

"Oltre al grande scrittore e sceneggiatore, lui era anche un uomo che portava con sé il dramma della figlia malata, che Flaiano chiamava 'amore purissimo'. Ironia, disincanto e impegno: questo film è un segnale più destinato soprattutto ai giovani, per consentire loro di conoscere la grandezza del personaggio di Flaiano, il quale dell'Abruzzo ha sempre conservato il pudore dei sentimenti, come egli stesso afferma". Le riprese del film si sono svolte tra Roma, Fregene, Pescara.