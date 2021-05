Diodato per 'Il divin codino', la vita di Roberto Baggio

È Diodato l’autore e interprete di “L’uomo dietro il campione”, la canzone che fa parte della colonna sonora del film Il divin codino di Letizia Lamartire, in uscita su Netflix il 26 maggio. Il brano è in uscita il 14 maggio su tutte le piattaforme di streaming e digital downloading, in contemporanea al videoclip ufficiale su YouTube. “L’uomo dietro il campione” è il fedele racconto in musica della leggenda di Roberto Baggio.

Il film Il divin codino celebra l'uomo oltre il mito, seguendo la carriera calcistica di Roberto Baggio. Partendo dagli esordi nelle fila del Lanerossi Vicenza e passando dal controverso calcio di rigore della Finale di Coppa del Mondo 1994 tra Italia-Brasile, il film ripercorre la vita di Baggio, dal suo difficile debutto come professionista fino all'addio ai campi. Una carriera lunga 22 anni che, attraverso gli infortuni, il rapporto di amore-odio con i suoi tifosi, le incomprensioni con alcuni dei suoi allenatori e il rapporto con la sua famiglia, racconta i grandi successi sul campo di un calciatore fenomenale.

Il divin codino è un film Netflix in associazione con Mediaset, prodotto da Fabula Pictures in associazione con Trentino Film Commission e con la sostenibilità ambientale T-Green Film, in collaborazione con Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura (MIC).