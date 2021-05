Si gira in Veneto la miniserie tedesca 'Eau de vie'

E' partita la miniserie tv Eau de vie, diretta dalla regista austriaca Sabine Derflinger, prodotta da Doris Zander per Bavaria Fiction, con la produzione esecutiva di Guido Cerasuolo per Mestiere Cinema. La serie, in due puntate da 90 minuti, andrà in onda in prima serata sul canale nazionale tedesco ZDF. Beneficiaria del contributo della Regione del Veneto bando POR FESR 2014- 2020 Asse 3 Azione 3.3.2, è interamente girata e ambientata in Veneto. In particolare, le riprese, che dureranno 9 settimane, si concentreranno nell’area della città di Bassano, coinvolgendo alcuni dei luoghi più suggestivi: dalle più note ville storiche del posto, alla distilleria Poli, dal Ponte Vecchio al lungofiume Pusterla.

Eau de vie racconta la storia di tre donne, collegate l’una all’altra dall'azienda di famiglia, una storica distilleria della grappa. La successione di questo “impero” porterà alla luce odi e amori, avidità e antichi segreti. Sullo sfondo, un territorio dove i vigneti e le ricchezze del luogo, insieme alle bellezze del paesaggio e delle architetture, finiscono col diventare un elemento essenziale del racconto. Nel cast: Désirée Nosbusch, Leslie Malton, Suzanne Von Borsody, Sven-Eric Bechtolf, Rainer Bock, Hilmi Sözer, Hannes Wegener e Luise Wolfram.

In conferenza stampa Cristiano Corazzari, assessore Territorio, Cultura, Sicurezza, Flussi migratori, Caccia e pesca della Regione del Veneto, il sindaco di Bassano del Grappa Elena Pavan, il sindaco di Schiavon Mirella Cogo, il presidente della Veneto Film Commission Luigi Bacialli e il direttore Jacopo Chessa oltre alla produttrice Doris Zander, al produttore esecutivo Guido Cerasuolo e a uno de protagonisti della serie, l’attore Sven-Eric Bechtolf.

"Questa serie televisiva di altissima qualità ambientata interamente in Veneto - ha dichiarato tra l'altro il presidente della Veneto Film Commission Luigi Bacialli - darà lustro alla nostra imprenditorialità e alle nostre tradizioni e sarà di forte richiamo per il ritorno dei turisti stranieri nel nostro territorio".

La produzione di Eau de vie comprende circa 70 maestranze locali. Le riprese si svolgono per il 60% a Bassano del Grappa e per il 40% tra Treviso, Conegliano e Vittorio Veneto