Genova Liguria Film Commission, 2021 anno record

Mesi con numeri eccellenti quelli di Genova Liguria Film Commission dal 1 gennaio a oggi. Un nuovo primato: a inizio maggio 2021, infatti, Glfc ha già superato i risultati finali 2020, anno record (per la terza volta consecutiva, dal 2018) che viene superato in tema di crescita economica e di lavoro generato nel cinema e nell'audiovisivo. A maggio 2021 sono 149 produzioni censite e assistite, a fronte di un totale di 211 del 2020 (erano 150 nel 2019). 446 giornate di produzione in poco più di 4 mesi (710 giornate nel 2020).

Nei primi mesi di quest’anno la Liguria ha ospitato produzioni provenienti da USA, Francia, Germania, Svizzera, India, Regno Unito, Ucraina, Argentina. Solo nel mese di maggio sono almeno 25 le nuove produzioni in calendario fra spot, documentari, videoclip, trasmissioni televisive, serie Tv e lungometraggi.

"In risposta alle grandi potenzialità della Liguria, come amministrazione regionale, abbiamo in questi anni supportato l'importante lavoro svolto da Genova Liguria Film Commission con bandi che hanno superato i 4 milioni di euro" ha detto l'assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti.

Inverno e primavera sono stati dominati dalle produzioni di 4 serie Tv internazionali: Sopravvissuti (RAI, ZDF, France Télévision), Blanca (Rai Fiction), la seconda stagione di Petra (Sky) e il segmento ligure della serie tv americana The Serpent Queen (Starz/Lionsgate). Spazio anche ai film stranieri, con Umbrella Sky di Insight Media, o l'indiano Khiladi (Pen studios).

I prossimi mesi vedranno l'arrivo in Liguria di altri lungometraggi: Glfc è già al lavoro sulla prossima opera di un'importante regia nazionale, mentre per l'estate sono previsti un altro film italiano e uno francese. In attesa di conferme su ulteriori titoli internazionali attualmente in cantiere.