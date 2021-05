'Alida' nella top ten del box office

Alida di Mimmo Verdesca, dedicato ad Alida Valli una delle attrici più celebri e amate del cinema e del teatro del ‘900, continua a essere scelto e amato dal pubblico. Nei primi due giorni di programmazione, 17 e 18 maggio, porta a casa un ottimo risultato al box office, rimanendo saldo tra i primi dieci film più visti, unico italiano insieme a Volevo nascondermi, fresco vincitore di David, e accanto ai premi Oscar Minari e Nomadland, oltre che all'inossidabile Woody Allen.

Oggi ultimo giorno di programmazione dell’uscita evento per il documentario, selezionato a Cannes Classics 2020, presentato alla Festa del Cinema di Roma 2020 e candidato ai Nastri d'Argento 2021, che racconta per la prima volta la vita straordinaria della leggendaria attrice Alida Valli, di cui ricorrono i 100 anni dalla nascita il prossimo 31 maggio. Il film resterà nelle sale anche le prossime settimane con proiezioni singole come quella di giovedì 20 maggio al cinema Massimo di Torino e di lunedì 31 maggio al Lumiere di Bologna.

Il film è stato uno dei pochissimi documentari internazionali ad essere selezionato ufficialmente nell’edizione 2020 di Cannes Classics, la prestigiosa sezione del Festival di Cannes dedicata ai racconti sul Cinema, con la seguente motivazione: “Il regista Mimmo Verdesca dipinge con grande delicatezza e grande affetto il ritratto di un’attrice italiana dal destino e dal talento straordinari: Alida Valli." E dopo l’anteprima mondiale alla Festa del Cinema di Roma, e la lunga pausa per l’emergenza sanitaria, è arrivato finalmente nelle sale.

Mimmo Verdesca - regista vincitore di due Nastri d’Argento per i suoi precedenti documentari sul cinema, In arte Lilia Silvi e Sciuscià 70 - racconta per la prima volta la straordinaria vita di Alida Valli che ha lavorato in tutto il mondo con registi del calibro di Visconti, Hitchcock, Welles, Antonioni, Pasolini, Bertolucci, Argento, Vadim, Chabrol e tanti altri, in una luminosa carriera lunga 70 anni. Nel film le parole inedite delle sue lettere e dei suoi diari rivivono grazie alla voce di Giovanna Mezzogiorno, con tanto materiale d’archivio pubblico e privato mai visto prima. Impreziosiscono il racconto le esclusive testimonianze di Roberto Benigni, Bernardo Bertolucci, Charlotte Rampling, Vanessa Redgrave, Dario Argento, Piero Tosi, Marco Tullio Giordana, Thierry Frémaux, Felice Laudadio, Margarethe von Trotta, Pierpaolo e Larry De Mejo e di altri illustri protagonisti del cinema e del teatro italiano e internazionale.

E attraverso la carriera e la personalità unica di una stella, brani di capolavori filmici e voci di grandi protagonisti, con Alida riviviamo una storia del cinema mondiale: dai film sotto il fascismo all'apparire rivoluzionario del realismo italiano, dalla Hollywood degli anni d'oro ai grandi autori europei e americani, passando per il grande Teatro e i 'giovani' (divenuti poi maestri affermati) che dagli anni ’70 videro in Valli una nuova musa creativa.

In attesa di arrivare sugli schermi il film di Verdesca è stato candidato ai Nastri d’Argento 2021 come “Miglior documentario sul cinema’, ed ha avuto première internazionali a Mosca, Madrid, New York, Atene, Los Angeles, e ha ricevuto la Menzione Speciale della Giuria alla XXXVIII edizione del Festival Primo Piano - Pianeta Donna. I produttori e il regista Mimmo Verdesca, con l'uscita in sala di un film che racconta una vetta del cinema italiano, vogliono anche lanciare un messaggio di continuità e speranza a tutto il settore, dopo una stagione di grande difficoltà per i cinema: “Il cinema italiano non può fare a meno delle sale e le sale hanno bisogno di film da programmare. È fondamentale offrire agli spettatori la possibilità di vedere nuovi film, come il nostro Alida, per dimostrare che il cinema italiano oltre al suo grande passato ha anche un lungo futuro”.

Alida è prodotto da VeniceFilm e Kublai Film, in associazione con Istituto Luce Cinecittà e Fenix Entertainment, in collaborazione con Rai Cinema e Unione Degli Istriani, con il contributo del Mibact e con il contributo determinante del Centro Sperimentale di Cinematografia e Cineteca Nazionale. Distribuzione italiana VeniceFilm e distribuzione internazionale Luce-Cinecittà.