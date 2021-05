Visioni dal Mondo: deadline 7 giugno per partecipare

Il 7 giugno è la data di scadenza dei bandi di Concorso per l'invio dei documentari e dei progetti work in progress al Festival Internazionale del Documentario Visioni dal Mondo che torna in presenza a Milano, al Teatro Litta e al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, dal 16 al 19 settembre . Le modalità di partecipazione sono disponibili sul sito www.visionidalmondo.it .

Smascherare il presente per costruire un futuro migliore è il tema prescelto per la settima edizione dell'.appuntamento con il cinema del reale. Gli organizzatori stanno definendo il programma ei contenuti, confermati il Concorso Italiano dedicato ai cineasti italiani, il Concorso Internazionale dedicato a produzioni indipendenti straniere e il Panorama Italiano Fuori Concorso.

Confermata anche l'attesa sezione Industry Visioni Incontra , con il Concorso dedicato ai progetti work in progress in cerca di finanziamento, gli incontri one on one, i panel e le round table. Visioni Incontrasi si svolgerà il 16 e il 17 settembre nell'ambito del Festival al Teatro Litta. Novità dell'edizione 2021 di Visioni Incontra è l'inizio del concorso a progetti internazionali work in progress in cerca di finanziamento. I progetti selezionati dal comitato concorreranno a diversi premi fra cui il Premio Visioni Incontra Miglior Progetto Documentario del valore di 2.500 euro.

I pitch saranno seguiti da incontri one to one organizzati dal team del Festival per la ricerca di finanziamenti, fra i produttori e registi dei progetti selezionati e un parterre di professionisti accreditati del settore. I pitch saranno trasmessi in diretta streaming sul sito di Visioni dal Mondo, con password riservata agli accreditati, per dare l'opportunità di partecipare anche ai professionisti italiani e stranieri che non potranno essere presenti in teatro.