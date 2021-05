Young & Short: premio sulla sostenibilità con evento finale a Venezia

Parte Young & Short, il premio cinematografico dedicato a cortometraggi realizzati da giovani talenti di tutto il mondo, sul tema della sostenibilità.

Istituito dalla casa di produzione Save The Cut, attraverso il progetto Son of a Pitch, il premio avrà luogo a settembre, durante la Mostra Internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Sei i premi assegnati: il premio al miglior corto, alla migliore regia, al miglior talento femminile, al corto senza distribuzione “premio corto nel cassetto”, al corto più multiculturale “il multicultural Young & Short e infine il premio del pubblico assegnato al miglior corto.

Potranno concorrere tutti i lavori centrati su almeno uno dei 17 “Sustainable Development Goals” voluti dall’ONU (https://bit.ly/3oLYl1S). Tre le giurie coinvolte: una giuria artistica, una giuria sociale e una giuria del pubblico composta da studenti delle principali scuole di cinema in Italia. A presiedere la giuria artistica sarà Pif, noto regista italiano vincitore dell’EFA e del David di Donatello nel 2014 come migliore regista esordiente. Lo affiancheranno, tra gli altri, l’artista di fama internazionale Eva Jospin, la produttrice Guendalina Folador (Il racconto dei racconti, Dogman) e Stefano Finesi, distributore per Teodora Film.

Sceglieranno il miglior corto, la migliore regia, il miglior talento femminile (che potrà essere assegnato ad una donna selezionata tra tutti i talenti femminili senza esclusione di categoria artistica e tecnica) e il corto che non ha ancora distribuzione: Son of a Pitch si occuperà di promuoverlo e distribuirlo offrendo il supporto di una comunicazione efficace, senza costi per l’autore del corto. La giuria sociale sarà invece composta dalle donne rifugiate, ospiti a Roma, presso la struttura Casa di Giorgia del Centro Astalli, attiva dal 1999. Casa di Giorgia dal 2014 accoglie donne singole o con bambini richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.

Infine la terza giuria è la giuria del pubblico che sarà composta da studenti delle scuole di cinema: puntiamo a creare una rete tra chi ha iniziato a fare cinema e chi vorrebbe entrare nel mondo dell’audiovisivo. Per permettere la partecipazione a tutti i giovani autori che vorranno inviare il proprio cortometraggio, entro il 30 giugno 2021, l’application sarà per tutti a titolo gratuito. Inoltre i sei vincitori concorreranno a ricevere un ulteriore premio in denaro che verrà consegnato per la scrittura della sua opera successiva. In questo modo intendiamo incoraggiare i giovani talenti a investire sul proprio lavoro e sul proprio futuro.

In collaborazione con cinemaitaliano.info, portale di riferimento per il cinema italiano da oltre 10 anni, i vincitori saranno annunciati nella prestigiosa cornice dell’Hotel Excelsior del Lido di Venezia. Un’altra collaborazione importante per il premio è il patrocinio del Programma Operativo Nazionale “Città Metropolitane 2014” PonMetro, voluto dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, che si pone in linea proprio con gli obiettivi e le strategie proposte per l’Agenda urbana europea.

