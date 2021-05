Notti Bianche del Cinema con Fantozzi e Argento

Si allarga la squadra delle Notti Bianche del Cinema , l'iniziativa con quale Alice nella Città, in collaborazione con la Regione Lazio, partecipa alla campagna #soloalcinema, promossa insieme alle associazioni di categoria Anica e Anec, agli artisti di UNITA, ai 100autori e alla Fondazione Accademia del Cinema Italiano - Premi David di Donatello, a cui si uniscono la CNA Cinema - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa , e l'UECI - Unione Esercenti Cinematografici Italiani, il SNGCI con i Nastri d'Argento, l'ANAC - Associazione Nazionale Autori Cinematografici, la FICE - Federazione Italiana Cinema d'Essai, l'ACEC - Associazione Cattolica Esercenti Cinema, l ' AFIC - Associazione Festival Italiani di Cinema, l'IFC Italian Film Commissions, la Fondazione Cinema per Roma e la Fondazione Sardegna Film Commission.

Un evento che rappresenterà un segmento fondamentale nel nuovo piano nazionale di riapertura delle sale cinematografiche #soloalcinema : le notti del 2 e del 3 luglio le sale si aprono una grande festa per il cinema; ad oggi sono 60 le sale di 25 città italiane coinvolte in questo primo segmento del progetto di ripartenza nazionale #soloalcinema.

Da Milano a Palermo, da Torino a Roma, dove la Regione Lazio parteciperà mettendo a disposizione uno spazio rinnovato di prossima apertura, sarà una vera e propria "festa" di mezza estate che passerà da Bologna a Napoli, da Livorno a Bari, da Pavia a Cuneo, da Savona a Cesena, da Caserta a Benevento e tante altre città che in questi giorni stanno aderendo al progetto come: Venezia, Torino, Brindisi, Rovigo, Fermo, Macerata, Ragusa, Sassari, Cagliari, Cosenza, Bologna e Taormina.

Le Notti Bianche del Cinema saranno 48 ore di eventi non-stop che prenderanno il via il 2 luglio alle ore 20.00 e che includeranno anteprime, incontri, omaggi, iniziative speciali e due maratone notturne con il coinvolgimento di tutte le professionalità del settore: esercenti, distributori, registi, artisti, sceneggiatori, giornalisti, critici e curatori di festival uniti per la ripartenza. Agli eventi che si svolgeranno nelle notti del 2 e del 3 luglio, dalle 23.30 alle 10.00 del giorno successivo, si accederà con un unico biglietto agevolato . Due le formule previste: il "bigliettone d'oro" al costo di 8 euro per la maratona notturna della sola notte del 2 luglio e il "bigliettone di platino" a 12 euro che darà accesso alla maratona notturna sia del 2 che del 3 luglio .

Tra le prime anticipazioni del programma: la “Notte d'Argento” organizzata in collaborazione con il David di Donatello e dedicata al maestro Dario Argento e ai suoi capolavori e il 3 luglio - grazie alla collaborazione di Medusa, RTI, Eagle Pictures e Titanus - in occasione del quarto anniversario della scomparsa di Paolo Villaggio , Volume Entertainment e il Socio Aci presenteranno nell'ambito la Maratona Fantozzi proiezioni non stop dei film della mitica saga fantozziana: Fantozzi, Il secondo tragico Fantozz ”, Fantozzi contro tutti, Fantozzi subisce ancora e il docufilm La voce di Fantozzi con l'ultima interpretazione di Paolo Villaggio. Le proiezioni trovano luogo a Roma e nelle principali città italiane, con la presenza di numerosi ospiti speciali. La cerimonia di apertura avverrà alla presenza straordinaria della famiglia Villaggio che ha scelto questi dati significativi per l'inaugurazione, con una partecipazione eccezionale, una serie di iniziative che verranno annunciate nelle prossime settimane.

Tra gli eventi, come annunciato, anche una serie di incontri e presentazioni ideati e organizzati in collaborazione con i 100 autori, UNITA a cui si aggiunge il contributo dell'ANAC. Attrici, attori, autrici, registi tutti insieme si metteranno in game per comunicare che la sala è un luogo sicuro e il migliore per assistere allo spettacolo del cinema.

Tra gli autori hanno aderito all'iniziativa anche Giuliano Montaldo, Roberto Perpignani, Pupi Avati, Ricky Tognazzi e Carlo Verdone, che si uniscono a tanti artisti già confermati per gli incontri nelle diverse città: Giorgio Diritti, Susanna Nicchiarelli, Edoardo De Angelis, Francesco Bruni, Davide Ferrario, Gianfranco Cabiddu, Stefano Rulli e Sandro Petraglia, Vittoria Puccini, Pierfrancesco Favino, Paolo Calabresi, Vinicio Marchioni, Elena Sofia Ricci, Valentina Lodovini, Beppe Fiorello, Sabina Guzzanti, Edoardo Leo, Anna Valle, Ulisse Lendaro, Michela Cescon , Carlotta Natoli, Paola Minaccioni, Fabrizio Gifuni, Anna Foglietta, Thomas Trabacchi, Francesco Bolo Rossini, Giorgio Marchesi, Giorgio Pasotti, Alessandro Lunarelli, Marino Spada, Irene Ferri, Ignazio Oliva, Pietro Sermonti, Andrea Bosca, Camilla Filippi, Stefano Lodovichi,Aldo Giovanni e Giacomo, Francesca Marciano, Paolo Genovese, Wilma Labate, Stefano Reali, Matilde Gioli, Enza Negroni, Gianluca Jodice, Roan Johnson, Gualtiero Marino e Co., Silvio Soldini, Claudia Potenza.