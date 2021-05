Movieland deadline 10 settembre

Da oggi, mercoledì 26 maggio è online il bando di Movieland ( consultabile e scaricabile sul sito www.digitalmediafest.it ), il concorso dedicato ai prodotti audiovisivi webnativi (webserie, puntate zero, cortometraggi). Il concorso nasce, oltre che per valorizzare e incentivare il lavoro dei giovani cineasta italiani e stranieri, anche per promuovere il territorio della regione Lazio esaltandone il patrimonio, il cibo, l'arte, i mestieri (quindi non solo storie dedic a Roma, ma anche a una o più città o piccoli borghi del Lazio).

Attraverso Movieland, progetto promosso da Roma Lazio Film Commission e realizzato in collaborazione con il Digital Media Fest , tutti i filmmaker e creativi italiani e stranieri che iscriveranno la propria opera gratuitamente entro il 10 settembre , potranno aggiudicarsi il premio di mille euro e l'accesso ai pitch con le più importanti produzioni cinematografiche italiane e internazionali.

Inoltre, il vincitore, insieme al secondo classificato avrà accesso diretto alla selezione finale in uno dei festival partner del Digital Media Fest. Vincerà chi realizzerà l'idea che con maggiore efficacia, creatività e originalità promuoverà il territorio del Lazio. Il premio verrà assegnato durante la cerimonia di gala finale del Digital Media che, diretto da Janet De Nardis, si svolgerà dal 10 al 12 dicembre .