Biografilm omaggia 'Freak' Antoni

Biografilm festival 2021, dal 4 al 14 giugno a Bologna e online, sta per cominciare con 106 film in totale, di cui 94 produzioni europee, 98 anteprime italiane e 17 anteprime mondiali.

Confermata l'attenzione per le opere delle registe donne, con 50 film selezionati, e per i talenti emergenti, con 42 opere prime. Caratteristica del programma di quest'anno è la varietà nella provenienza dei film, in arrivo da ben 44 Paesi di produzione diversi, sparsi per 4 continenti: Austria, Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Danimarca, Isole Faroe, Finlandia, Francia, Germania, Ungheria, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito, Armenia, Brasile, Burkina Faso, Cambogia, Camerun, Canada, Cile, Colombia, Repubblica Democratica del Congo, El Salvador, Hong Kong, Iran, Israele, Mali, Marocco, Qatar, Senegal, Serbia, Sud Africa, Siria, USA, Venezuela, Zimbabwe.

Su Mymovies.it è online l'intero programma, accessibile da tutta Italia, con la possibilità di acquistare il proprio biglietto o il proprio abbonamento e avere a disposizione il film scelto per 72 ore. Per il pubblico di Bologna, invece, Biografilm offre ogni giorno quattro proiezioni, tre al cinema Pop Up Medica Palace di via Monte Grappa e una all'aperto nel suggestivo chiostro del complesso di Santa Cristina “della Fondazza” in piazzetta Giorgio Morandi. Biografilm Festival si svolge con il contributo dell’Assessorato alla Cultura e Paesaggio della Regione Emilia-Romagna. Per tutti i film delle sezioni competitive, Biografilm Italia e Concorso Internazionale, sono stati invitati i registi e le registe.

Compatibilmente con le difficoltà attuali, diverse presenze sono confermate. In particolare, dalla Danimarca, arrivano a Bologna René Sascha Johannsen, regista di 7 years of Lukas Graham e Dania O. Tausen con Maria Torgaro, regista e protagonista di Skal.Si segnalano inoltre tre serate speciali con ospiti presso il Pop Up Cinema Medica Palace. Giovedì 3 giugno, per la serata di preapertura, sarà presente l'attrice Anna Foglietta, accanto a Marco Spagnoli, regista del documentario Il coraggio del leone in anteprima mondiale, che ci porta dietro le quinte dell'ultima Mostra del Cinema di Venezia, attraverso lo sguardo della madrina Anna Foglietta. Mercoledì 9 giugno, arriva in anteprima italiana l'atteso film La Daronne/La padrina (Francia, 2019), introdotto dal regista Jean-Paul Salomé: Patience, traduttrice specializzata in intercettazioni telefoniche per la squadra antidroga, viene a conoscenza dei traffici poco raccomandabili del figlio di una donna a lei cara e decide di intrufolarsi nella rete dei trafficanti e diventa La Padrina... dopo un'esperienza sul campo indimenticabile riporterà tutte le informazioni alla sua squadra.

Sabato 12 giugno, a seguire la cerimonia di premiazione, il sorprendente White Cube sarà accompagnato dal regista e artista olandese Renzo Martens. Numerose occasioni di incontro e approfondimento anche presso il Chiostro del complesso di Santa Cristina “della Fondazza”, per la prima volta luogo del festival, grazie alla collaborazione grazie alla collaborazione di DAR – Dipartimento delle Arti dell’Università di Bologna, Associazione Orlando, Biblioteca Italiana delle Donne. In questo affascinante luogo, tra gli altri, sarà possibile incontrare martedì 8 giugno la giornalista Nancy Porsia, protagonista di Telling My Son's Land di Ilaria Jovine e Roberto Mariotti, anch'essi presenti.

Biografilm 2021 partecipa inoltre al festeggiamenti per il cinquantesimo compleanno del DAMS, includendo nel programma come omaggio le proiezioni di La macchia di inchiostro di Ciro Valerio Gatto (opera sostenuta con il Fondo audiovisivo della regione Emilia-Romagna) venerdì 4 giugno e di 7 years of Lukas Graham di René Sascha Johannsen lunedì 7 giugno, oltre a la Notte Freak 2021, un concerto acustico per ricordare “Freak” Antoni venerdì 11 giugno, e DAMS-8, un evento di racconti e immagini dell'omonima factory di cinema martedì 15 giugno, sempre nel chiostro di Santa Cristina.

Per il pubblico di professionisti del festival, è confermato l'appuntamento con il Pitching Forum di Bio to B – Industry Days, il 10 e l'11 giugno presso il Pop Up Cinema Medica Palace con i 13 progetti selezionati che saranno presentati in sala davanti a un gruppo di decision maker internazionali. Il programma e maggiori dettagli saranno resi noti con una comunicazione dedicata.“La scelta di proseguire nel sostegno a questo evento vuole essere uno stimolo per il ritorno alla normalità e alla possibilità, interrotta in questi mesi, di godere nuovamente di occasioni culturali che contribuiscono a migliorare la qualità della nostra vita” – commenta Giuseppe Gagliano, Direttore centrale relazioni esterne del Gruppo Hera - “e noi siamo orgogliosi di potervi contribuire”.

"La ragione per cui quest'anno abbiamo scelto di sostenere come sponsor Biografilm Festival - dichiara Eugenio Tangerini, responsabile del Servizio External Relations e CSR di BPER Banca - è legata al legame storico tra BPER e il mondo della cultura, frutto di una precisa scelta di responsabilità sociale d’impresa che ci vede impegnati nel restituire alla comunità, in varie forme, una parte importante del valore creato. Nell'ambito di questo rapporto privilegiato con la cultura, il cinema occupa uno spazio fondamentale: nel corso degli anni abbiamo sostenuto molti progetti cinematografici e siamo da tempo partner di PoP Up Cinema. In questo momento, inoltre, sentiamo il preciso dovere di essere a fianco di un settore che ha molto sofferto a causa dell'emergenza sanitaria e che merita di riconquistare gli spazi che gli competono, per consentire pienamente al pubblico di vivere l'emozione irripetibile di un film in sala".

Tutte le informazioni sui biglietti e gli abbonamenti per Biografilm Festival, online su MYmovies.it e sul sito di Biografilm: https://www.biografilm.it/2021/biografilm-2021/biglietti-e-abbonamenti/