Sicilia Queer filmfest al via con il regista Kamal Aljafari

Una prima parte dell’11ma edizione del Sicilia Queer si terrà al Cinema De Seta dei Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo dal 3 al 6 giugno per poi proseguire dall’8 al 12 settembre con le sezioni competitive e la sua consueta programmazione. Il Festival si aprirà giovedì 3 giugno con la proiezione in anteprima regionale di Happy Together, film cult di Wong Kar-wai restaurato in 4K che prevede l’integrazione di alcune scene censurate dalla distribuzione negli anni Novanta.

Già da domani 29 maggio, e fino al 5 giugno, la sezione Nuove Lezioni Siciliane proporrà il workshop condotto dal regista palestinese Kamal Aljafari, che coinvolgerà dodici studenti provenienti da tutta Europa per una settimana di seminario intensivo. Alle attività seminariali si affiancheranno proiezioni e incontri - in dialogo con critici e studiosi di cinema come Davide Oberto e Paola Caridi - aperti al pubblico, che sfoceranno nel convegno internazionale "Transitions: Moving Bodies and Images" organizzato dal NECS (European Network for Cinema and Media Studies) e in programma online (Palermo, 7 - 13 giugno). In quella stessa sede, martedì 8 giugno è previsto un incontro con Kamal Aljafari dal titolo "Cinema as a Country", mentre domenica 13 giugno Queering Mediterranean Identities sarà l’appuntamento con lo scrittore e regista franco-marocchino Abdellah Taïa, uno dei tre keynote speaker del convegno.

La prima parte del Sicilia Queer recupera nello stesso tempo alcune delle sezioni storiche del Festival che lo scorso anno, eccezionalmente, sono state sospese per la pandemia: la sezione Presenze, dedicata alla retrospettiva integrale e all’analisi di un giovane talento del cinema portoghese contemporaneo come Carlos Conceição, di cui si presenterà tra gli altri in anteprima nazionale il recente Um fio de baba escarlate, e che dialogherà con registi come Antonio Piazza e Fabio Grassadonia ma anche con l’inglese Beatrice Gibson.

Ma riparte inoltre Carte postale à Serge Daney, la sezione dedicata alla storia del cinema, che proseguirà anche nella seconda parte del festival e che presenta a giugno in anteprima nazionale Deux, trois fois Branco (Francia, 2018) film di Boris Nicot dedicato al produttore indipendente Paulo Branco.

Tra i titoli della sezione non competitiva Panorama Queer spicca la presenza dell’ultimo film di Bertrand Bonello, Zombi Child (Francia, 2019), ma pure l’ultimo film di Bruce LaBruce Saint-Narcisse, nonché i due vincitori del Teddy Award al Festival di Berlino 2020, Si c’était de l’amour (Francia, 2020) dell’austriaco Patric Chiha dedicato alla compagnia di Gisèle Vienne e l’opera prima di Faraz Shariat Futur Drei (Germania, Iran, 2020), che sarà il film di chiusura di questa prima parte del festival.

