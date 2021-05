Saturnia Film Festival dal 30 luglio all'1 agosto

C'è tempo fino al 31 maggio per partecipare al concorso internazionale del Saturnia Film Festival, la selezione di cortometraggi che sarà proiettata dal 30 luglio all'1 agosto. Il Saturnia Film Festival, itinerante nel cuore della Maremma Toscana, si svolgerà con tre giorni di proiezioni e incontri con ospiti d'eccezione, tra eventi, degustazioni, masterclass ed esposizioni artistiche, in provincia di Grosseto, nei comuni di Manciano, nelle frazioni di Montemerano e Saturnia, Semproniano, con le Rocchette di Fazio, Sorano, Pitigliano.

“Questa edizione introduce una novità importante: il Premio alla Migliore Sceneggiatura per omaggiare Tullio Pinelli, che aveva scelto come rifugio creativo proprio Pitigliano, dove possedeva una bellissima villa - spiega il direttore artistico Alessandro Grande - Lo ricorderemo con la proiezione di alcuni celebri film scritti per Federico Fellini, negli eventi collaterali e celebrando il centenario della nascita di Giulietta Masina, attrice italiana presente in alcuni film che abbiamo inserito nel programma per onorare la sua carriera ”.

La quarta edizione del Saturnia Film Festival si aprirà il 30 luglio a Saturnia con la proiezione dei film in concorso, proseguendo il 31 luglio a Montemerano, mentre il 1 agosto, serata finale di premiazione dei vincitori, si terrà il gran gala come di consueto a Terme di Saturnia Natural Destination. La rassegna sarà preceduta da vari appuntamenti. Il 17 luglio a Sorano, presso la Fortezza Orsini, terrà la proiezione della sezione "Donne nel Cinema", film diretti da donne e premiati da una giuria formata dal gruppo Facebook Mujeres nel Cinema.

A seguire, alcuni eventi speciali in collaborazione con Proloco e Associazioni locali nei giorni 24 luglio 7, 8, 14 e 15 agosto. Chiusura il 21 agosto a Spoleto, in Umbria, all'Arca Street Art Hotel, progetto Est 21 con Red Zone, direzione artistica di David Pompili - Gianluca Caldrozzi, un museo a cielo aperto con la proiezione di alcune opere selezionate del Saturnia Film Festival.

Durante tutte le serate del festival, presentato dall'attore Matteo Nicoletta, si terranno interviste ad ospiti e testimonial che saranno postate sui canali social ufficiali del festival. I film in concorso verranno proiettati anche in streaming sul portale del cinema La Compagnia di Firenze, sulla piattaforma di MyMovies, in collaborazione con Fondazione Sistema Toscana. In palio per il concorso, 1.500 euro per la miglior regia.